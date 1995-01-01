Плутник – об уходе Гисдоля из «Локо»: «Клуб работает, Марвин справится»

Марвин справится?
А вот игра с Енисеем показала, что не справляется...(
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник высказался об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера клуба.
«Уход Гисдоля? Клуб работает, Марвин [Комппер] справится. Мы уверены», – сказал Плутник.
- Столичный клуб объявил об уходе Гисдоля во вторник, 1 марта.
- Исполняющим обязанности главного тренера назначен его помощник Марвин Комппер.
- «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.