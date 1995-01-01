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    Плутник – об уходе Гисдоля из «Локо»: «Клуб работает, Марвин справится»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник высказался об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера клуба.

    «Уход Гисдоля? Клуб работает, Марвин [Комппер] справится. Мы уверены», – сказал Плутник.

    • Столичный клуб объявил об уходе Гисдоля во вторник, 1 марта.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен его помощник Марвин Комппер.
    • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +14236

      Cleaner 1 минуту назад

      Марвин справится?
      А вот игра с Енисеем показала, что не справляется...(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2251

      фанат джигурды 3 минуты назад

      Очень круто справился!!! СамомУ Енисею 0:4 и проиграть не зазорно!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1452

      Bozigit 1 час назад

      Жаль

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