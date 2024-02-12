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    • Лоськов: «Гисдоль на первой тренировке спросил: «А «Локо» что-нибудь выигрывал?»

    Лоськов: «Гисдоль на первой тренировке спросил: «А «Локо» что-нибудь выигрывал?»

    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов вспомнил детали работы в команде Маркуса Гисдоля. Он был в клубе в 2021-2022 годах.

    «Если говорить о немецких специалистах, я просто в шоке был от тренера, который потом сбежал из «Локомотива». На первой тренировке Гисдоль спросил у нас с Олегом Пашининым: «А «Локомотив» вообще что-нибудь выигрывал в чемпионате?». Ты приехал работать в клуб – и даже не знаешь его историю! Я тогда вскипел: «Интернет откройте – почитайте «Википедию», если интересно».

    Тот же Марко Николич, когда приехал, досконально знал всe: сколько у «Локо» медалей, кубков. Знал всех нас, помощников. Человек шeл профессионально работать, подготовился. А эти для чего приезжали? Отношение к клубу, к работе сразу стало понятно», – поделился Лоськов.

    • Лоськов выигрывал с «Локо» РПЛ.
    • Команда становилась чемпионом трижды.
    • Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.02.2024 09:29
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