Лоськов: «Гисдоль на первой тренировке спросил: «А «Локо» что-нибудь выигрывал?»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов вспомнил детали работы в команде Маркуса Гисдоля. Он был в клубе в 2021-2022 годах.

«Если говорить о немецких специалистах, я просто в шоке был от тренера, который потом сбежал из «Локомотива». На первой тренировке Гисдоль спросил у нас с Олегом Пашининым: «А «Локомотив» вообще что-нибудь выигрывал в чемпионате?». Ты приехал работать в клуб – и даже не знаешь его историю! Я тогда вскипел: «Интернет откройте – почитайте «Википедию», если интересно».

Тот же Марко Николич, когда приехал, досконально знал всe: сколько у «Локо» медалей, кубков. Знал всех нас, помощников. Человек шeл профессионально работать, подготовился. А эти для чего приезжали? Отношение к клубу, к работе сразу стало понятно», – поделился Лоськов.