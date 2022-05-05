Агент Комппера: «Марвин счастлив в «Локо». Отсутствие еврокубков не повлияет на его решение остаться»

Арманд Дурн, агент тренера московского «Локомотива» Марвина Комппера, заявил, что его клиент не покинет столичный клуб из-за недопуска российских команд до еврокубков.

«После вчерашней игры хотелось бы думать о лучших днях. Считаю, что это было необязательное поражение.

Что же касается отсутствия еврокубков в следующем сезоне, это не станет фактором, который повлияет на то, останется мистер Комппер в «Локомотиве» или нет.

Конечно, возможность выступать на международной арене была бы хорошим подспорьем, но в голове у Марвина большой проект, связанный с «Локомотивом», который он попытается воплотить вместе со своими коллегами.

Давайте посмотрим, что произойдет дальше, надеюсь, клуб им доволен и хочет идти дальше именно с ним. Марвин очень счастлив в «Локомотиве», хотя после вчерашней игры сложно быть довольным.

Верю, что вторая часть недели будет лучше и для мистера Комппера, и для клуба, и в следующем матче они смогут набрать три очка», — заявил Дурн.

«Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?