Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
3 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона

Агент Комппера: «Марвин счастлив в «Локо». Отсутствие еврокубков не повлияет на его решение остаться»

Арманд Дурн, агент тренера московского «Локомотива» Марвина Комппера, заявил, что его клиент не покинет столичный клуб из-за недопуска российских команд до еврокубков.

«После вчерашней игры хотелось бы думать о лучших днях. Считаю, что это было необязательное поражение.

Что же касается отсутствия еврокубков в следующем сезоне, это не станет фактором, который повлияет на то, останется мистер Комппер в «Локомотиве» или нет.

Конечно, возможность выступать на международной арене была бы хорошим подспорьем, но в голове у Марвина большой проект, связанный с «Локомотивом», который он попытается воплотить вместе со своими коллегами.

Давайте посмотрим, что произойдет дальше, надеюсь, клуб им доволен и хочет идти дальше именно с ним. Марвин очень счастлив в «Локомотиве», хотя после вчерашней игры сложно быть довольным.

Верю, что вторая часть недели будет лучше и для мистера Комппера, и для клуба, и в следующем матче они смогут набрать три очка», — заявил Дурн.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Семин: «Анчелотти – выдающийся тренер последних 15 лет. Его замены сыграли ключевую роль в матче с «Ман Сити»
Судья Федотов: «Чистяков ошибся с обеими прямыми красными карточками в матче «Краснодар» – «Локомотив» 2
РПЛ. «Краснодар» победил «Локомотив», в матче три удаления 19
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11