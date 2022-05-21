Тренер «Локомотива» Комппер: «Уровень РПЛ упадет без еврокубков»

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер считает, что санкции УЕФА ударят по уровню чемпионата России.

«Работа в Бундеслиге – это моя мечта. Я очень хочу этого.

А пока моя работа в Москве – это серьезный шаг вперeд, но уровень РПЛ упадет без еврокубков.

Амбициозные футболисты уедут из России. Мой путь должен пролегать обратно в Европу. Это моя цель», – сказал Комппер.

36-летний специалист сменил Гисдоля 1 марта.

«Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.

Сегодня команда завершит сезон гостевым матчем с «Крыльями Советов».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?