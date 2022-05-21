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  • Тренер «Локомотива» Комппер: «Уровень РПЛ упадет без еврокубков»

Тренер «Локомотива» Комппер: «Уровень РПЛ упадет без еврокубков»

21 мая 2022, 12:32
1

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер считает, что санкции УЕФА ударят по уровню чемпионата России.

«Работа в Бундеслиге – это моя мечта. Я очень хочу этого.

А пока моя работа в Москве – это серьезный шаг вперeд, но уровень РПЛ упадет без еврокубков.

Амбициозные футболисты уедут из России. Мой путь должен пролегать обратно в Европу. Это моя цель», – сказал Комппер.

  • 36-летний специалист сменил Гисдоля 1 марта.
  • «Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
  • Сегодня команда завершит сезон гостевым матчем с «Крыльями Советов».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport1
Россия. Премьер-лига Локомотив Комппер Марвин
Комментарии (1)
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serglider
1653144236
РПЛ прекрасно падала, даже тогда когда наши клубы играли в еврокубках))) Надо развивать детский спорт, строить стадионы, учить тренеров по новым методикам... А этого как не было так и нет! Советскую базу футбола развалили, не создав ничего в замен, думали что все можно купить))) Купили!? Большая часть варягов, собрала свои манатки и упылила в даль)))
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