Тренер «Локомотива» Комппер: «Уровень РПЛ упадет без еврокубков»

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер считает, что санкции УЕФА ударят по уровню чемпионата России.
«Работа в Бундеслиге – это моя мечта. Я очень хочу этого.
А пока моя работа в Москве – это серьезный шаг вперeд, но уровень РПЛ упадет без еврокубков.
Амбициозные футболисты уедут из России. Мой путь должен пролегать обратно в Европу. Это моя цель», – сказал Комппер.
- 36-летний специалист сменил Гисдоля 1 марта.
- «Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
- Сегодня команда завершит сезон гостевым матчем с «Крыльями Советов».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sport1