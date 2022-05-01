Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?

Тренер «Локомотива» Комппер: «Уровень РПЛ упадет без еврокубков»

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер считает, что санкции УЕФА ударят по уровню чемпионата России.

«Работа в Бундеслиге – это моя мечта. Я очень хочу этого.

А пока моя работа в Москве – это серьезный шаг вперeд, но уровень РПЛ упадет без еврокубков.

Амбициозные футболисты уедут из России. Мой путь должен пролегать обратно в Европу. Это моя цель», – сказал Комппер.

  • 36-летний специалист сменил Гисдоля 1 марта.
  • «Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
  • Сегодня команда завершит сезон гостевым матчем с «Крыльями Советов».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
⚽ РПЛ. «Динамо» и «Сочи» определят серебряного призера, «Рубин» и «Уфа» сыграют за сохранение прописки
Комппер – о решении остаться в «Локомотиве»: «Я полностью вне политики»
19-летний Ушаков из ЦСКА интересен «Динамо», «Локомотиву» и «Ростову»
Источник: Sport1

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:32
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11