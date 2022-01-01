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Тренер «Локомотива» Комппер: «Хотим выстроить футбол, в который в России еще не играли»

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер рассказал о задачах московского клуба.

– Моя задача – показать, для чего я здесь, какой футбол я ставлю. Мы хотим воплотить в жизнь и показать те вещи, которых в России еще не было, мы хотим показать и выстроить такой футбол, в который в России еще не играли. Мы хотим привнести в футбол что-то новое, показать новую философию игры. В конечном счете работа всегда оценивается по результату. Наша задача – не только моя, но и всего тренерского штаба – это показать всем, что «Локомотив» прогрессирует, что «Локомотив» развивается, что «Локомотив» идет своим путем. Мы должны показывать прогресс отдельных игроков, прогресс в игре. Важно, что под нашим руководством развиваются молодые российские игроки. Надеемся, они будут расти и совершенствоваться.

– Вы говорите, что хотите поставить в «Локомотиве» новый футбол. Можете рассказать подробнее о вашем видении футбола, в который должен играть клуб?

– Мы хотели бы видеть «Локомотив» доминирующим на поле, в правильном смысле слова агрессивной командой, командой, которая определяет то, как играет соперник. Это значит в оборонительной фазе запирать соперника именно на тех участках поля, где нам удобнее, заставлять его идти в те зоны, где мы хотим его видеть. При владении мячом мы стремимся к очень быстрому вертикальному футболу. Для нас очень важна скорость, как отдельных игроков, так и командная. Это должен быть увлекательный, зрелищный футбол.

  • Комппера в «Локо» пригласил Ральф Рангник.
  • После ухода из клуба Маркуса Гисдоля Комппер будет готовить «Локо» к матчам.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ.

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Источник: сайт «Локомотива»

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Сегодня, 12:52
Комментарии3
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    Рейтинг: +688

    99-й 1 час назад

    Скажите ему кто-нибудь что дворовой футбол у нас уже играли

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    Рейтинг: +6008

    Viper for CSKA 1 час назад

    Звучит угрожающе. Пока вам только удалось превратить претендента на чемпионство в команду, играющую на уровне середняка. Трансферы мутные, тренерские назначения как-будто из параллельной вселенной люди делают. Мрак какой-то, жалко Локо.

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  • ...
    Рейтинг: +511

    Demgel 1 час назад

    Где-то ржет один Ральф.

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