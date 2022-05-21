Комппер – о решении остаться в «Локомотиве»: «Я полностью вне политики»

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер объяснил, почему не покинул московский клуб вместе с Маркусом Гисдолем.

«Я могу понять раздражение многих людей, учитывая то, как ситуация освещается в СМИ. Спортсменам всегда запрещалось делать политические заявления. И вдруг меня стали об этом спрашивать. Я этого не понимаю.

Я полностью вне политики, и мое решение остаться в Москве – это не попытка идти против течения. Я работаю в проекте и думаю не только о себе. Не буду убегать, столкнувшись с давлением извне.

Мы с моим штабом решили остаться, потому что работаем с молодыми игроками, причем не только с россиянами, но и с хорватами, поляками и французами. В январе мы подписали футболиста из Франции. Мое бегство было бы несправедливым по отношению к этому парню.

К тому же это не соответствует моим ценностям. Убежать и оставить после себя выжженную землю – точно не в моем характере», – сказал Комппер.

36-летний специалист сменил Гисдоля 1 марта.

«Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.

Сегодня команда завершит сезон гостевым матчем с «Крыльями Советов».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?