Семин – о Комппере: «Как в Россию может приехать тренер без лицензии?»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об исполняющем обязанности главного тренера клуба Марвине Комппере.

«С тренерами ситуация непонятна. Комппер? Для меня неожиданно, что назначают тренером иностранного человека, когда Пашинин и Лоськов только помогают.

Как может к нам в страну приехать тренер, не имея лицензии? Мы можем куда-нибудь поехать без лицензии? Нас нигде не примут.

Почему сюда приезжают иностранцы, которые не могут работать главными тренерами? Для чего их брать? Лицензия у Пашинина есть, он уже работал. Лоськов еще не работал», – сказал Семин.

1 марта «Локомотив» объявил об уходе Гисдоля.

Комппер был ассистентом немца в «Локо».

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