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Семин – о Комппере: «Как в Россию может приехать тренер без лицензии?»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об исполняющем обязанности главного тренера клуба Марвине Комппере.

«С тренерами ситуация непонятна. Комппер? Для меня неожиданно, что назначают тренером иностранного человека, когда Пашинин и Лоськов только помогают.

Как может к нам в страну приехать тренер, не имея лицензии? Мы можем куда-нибудь поехать без лицензии? Нас нигде не примут.

Почему сюда приезжают иностранцы, которые не могут работать главными тренерами? Для чего их брать? Лицензия у Пашинина есть, он уже работал. Лоськов еще не работал», – сказал Семин.

  • 1 марта «Локомотив» объявил об уходе Гисдоля.
  • Комппер был ассистентом немца в «Локо».
  • «Локо» идет на 6-м месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2278

    фанат джигурды 1 час назад

    Правильно говорит!!! Эта немчура сродни таджику-нелегалу, нихрена непонимающему по-русски!!!

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    Рейтинг: +3916

    PAREVG. 1 час назад

    Полностью согласен.
    Цорн притащил не пойми кого, назначил главным тренером. А кто такой этот Комппер? кого тренировал? чего добился?

    Почему без прав (лицензии) управлять машиной нельзя, а командой можно? может он вообще никогда и ничему не учился, а тренировал команду школьников в деревне...

    Все верно шПалыч говорит. Нет лицензии - иди работай старшим помощником младшего дворника, в своей фатерляндии.

    А команду должны тренировать профессионалы. Семин, Лоськов, Пашинин, Маминов, Черевченко.

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    Рейтинг: +765

    jek718875 2 часа назад

    Палыч ждёт приглашения на свадьбу,а свадьбы не будет...

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    Рейтинг: +15025

    Hektor 84 2 часа назад

    Желчь съедает старичка!

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