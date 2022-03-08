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  • Семин – о Комппере: «Как в Россию может приехать тренер без лицензии?»

Семин – о Комппере: «Как в Россию может приехать тренер без лицензии?»

8 марта 2022, 07:39
7

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об исполняющем обязанности главного тренера клуба Марвине Комппере.

«С тренерами ситуация непонятна. Комппер? Для меня неожиданно, что назначают тренером иностранного человека, когда Пашинин и Лоськов только помогают.

Как может к нам в страну приехать тренер, не имея лицензии? Мы можем куда-нибудь поехать без лицензии? Нас нигде не примут.

Почему сюда приезжают иностранцы, которые не могут работать главными тренерами? Для чего их брать? Лицензия у Пашинина есть, он уже работал. Лоськов еще не работал», – сказал Семин.

  • 1 марта «Локомотив» объявил об уходе Гисдоля.
  • Комппер был ассистентом немца в «Локо».
  • «Локо» идет на 6-м месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Комппер Марвин
Комментарии (7)
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Hektor 84
1646716813
Желчь съедает старичка!
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jek718875
1646719144
Палыч ждёт приглашения на свадьбу,а свадьбы не будет...
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PAREVG.
1646720509
Полностью согласен. Цорн притащил не пойми кого, назначил главным тренером. А кто такой этот Комппер? кого тренировал? чего добился? Почему без прав (лицензии) управлять машиной нельзя, а командой можно? может он вообще никогда и ничему не учился, а тренировал команду школьников в деревне... Все верно шПалыч говорит. Нет лицензии - иди работай старшим помощником младшего дворника, в своей фатерляндии. А команду должны тренировать профессионалы. Семин, Лоськов, Пашинин, Маминов, Черевченко.
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фанат джигурды
1646721578
Правильно говорит!!! Эта немчура сродни таджику-нелегалу, нихрена непонимающему по-русски!!!
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JTherry
1646728763
про лицензию - Палыч аккуратно работает "саперной лопатой" по менеджерским позициям Цорна и Леонченко...)
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paracetamol
1646734495
В нонешнем Локо все возможно: продан и перекуплен немцами!
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Vitaga
1646738030
ушел главный аферист - рангник. остался его помошник-гисдобол. который срулил даже не попрощавшись. теперь остался помошник помошника.... осталось после ждать назначение немецкого дворника на пост тренера
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