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«Локомотив» назначил Хапова главным тренером из-за лучшего контакта с Комппером («Чемпионат»)

Стало известно, почему руководство «Локомотива», выбирая нового главного тренера, остановилось на кандидатуре Заура Хапова.

По информации «Чемпионата», учитывались два фактора – лучший контакт с Марвином Комппером и вклад в развитие молодых игроков.

«Из всех помощников у Комппера лучшее взаимопонимание с Хаповым. Комппер хорошо выстроил контакт с игроками, поэтому было принято решение не назначать кого-то из пары Лоськов – Пашинин, а остановиться на Хапове», – сообщил источник.

  • «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ.
  • Комппер продолжит готовить команду к матчам.
  • Хапов сменил на посту главного тренера Маркуса Гисдоля.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14120

    ilichkadr 1 час назад

    Дима Лоськов опять мимо?

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