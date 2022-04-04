«Локомотив» назначил Хапова главным тренером из-за лучшего контакта с Комппером («Чемпионат»)

Стало известно, почему руководство «Локомотива», выбирая нового главного тренера, остановилось на кандидатуре Заура Хапова.
По информации «Чемпионата», учитывались два фактора – лучший контакт с Марвином Комппером и вклад в развитие молодых игроков.
«Из всех помощников у Комппера лучшее взаимопонимание с Хаповым. Комппер хорошо выстроил контакт с игроками, поэтому было принято решение не назначать кого-то из пары Лоськов – Пашинин, а остановиться на Хапове», – сообщил источник.
- «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ.
- Комппер продолжит готовить команду к матчам.
- Хапов сменил на посту главного тренера Маркуса Гисдоля.
1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции
Источник: «Чемпионат»