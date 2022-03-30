Комппер: «Рангник сформировал меня как тренера, «отчеканил»

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер высказался о главном тренер «МЮ» Ральфе Рангнике.
— Марвин, расскажите, что повлияло больше всего на формирование вас как футболиста и на формирование вас как тренера. Есть ли тренеры, которых вы считаете своими учителями?
— Мне довольно рано в моей спортивной карьере, ещe 7-8 лет назад, стало ясно, что я хочу стать тренером. В последние годы карьеры футболиста я параллельно с игрой детально изучал и тренерскую работу, это был мой сознательный выбор.
Что касается учителей, то у меня были отличные, замечательные тренеры, у которых я научился очень многому. Значительное влияние на меня оказал Ральф Рангник. Это тренер, под чьим руководством я провeл наибольшее время в своей спортивной карьере. Можно сказать, что именно он меня сформировал, «отчеканил».
Также в молодые годы моим главным тренером был Юпп Хайнкес, он тоже на меня повлиял, я многому у него научился. Ещe Брендан Роджерс — под его руководством я играл в «Селтике».
У всех тренеров я старался подмечать и перенимать лучшее, создать базу, и при этом найти свою тренерскую дорогу, собственный путь, обрести свою идентичность.
- Комппера в «Локо» пригласил Ральф Рангник.
- После ухода из клуба Маркуса Гисдоля Комппер будет готовить «Локо» к матчам.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ.
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