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Комппер: «Рангник сформировал меня как тренера, «отчеканил»

30 марта 2022, 13:42

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер высказался о главном тренер «МЮ» Ральфе Рангнике.

— Марвин, расскажите, что повлияло больше всего на формирование вас как футболиста и на формирование вас как тренера. Есть ли тренеры, которых вы считаете своими учителями?

— Мне довольно рано в моей спортивной карьере, ещe 7-8 лет назад, стало ясно, что я хочу стать тренером. В последние годы карьеры футболиста я параллельно с игрой детально изучал и тренерскую работу, это был мой сознательный выбор.

Что касается учителей, то у меня были отличные, замечательные тренеры, у которых я научился очень многому. Значительное влияние на меня оказал Ральф Рангник. Это тренер, под чьим руководством я провeл наибольшее время в своей спортивной карьере. Можно сказать, что именно он меня сформировал, «отчеканил».

Также в молодые годы моим главным тренером был Юпп Хайнкес, он тоже на меня повлиял, я многому у него научился. Ещe Брендан Роджерс — под его руководством я играл в «Селтике».

У всех тренеров я старался подмечать и перенимать лучшее, создать базу, и при этом найти свою тренерскую дорогу, собственный путь, обрести свою идентичность.

  • Комппера в «Локо» пригласил Ральф Рангник.
  • После ухода из клуба Маркуса Гисдоля Комппер будет готовить «Локо» к матчам.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ.

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Комппер Марвин Рангник Ральф
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