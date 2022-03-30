Комппер: «Рангник сформировал меня как тренера, «отчеканил»

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер высказался о главном тренер «МЮ» Ральфе Рангнике.

— Марвин, расскажите, что повлияло больше всего на формирование вас как футболиста и на формирование вас как тренера. Есть ли тренеры, которых вы считаете своими учителями?

— Мне довольно рано в моей спортивной карьере, ещe 7-8 лет назад, стало ясно, что я хочу стать тренером. В последние годы карьеры футболиста я параллельно с игрой детально изучал и тренерскую работу, это был мой сознательный выбор.

Что касается учителей, то у меня были отличные, замечательные тренеры, у которых я научился очень многому. Значительное влияние на меня оказал Ральф Рангник. Это тренер, под чьим руководством я провeл наибольшее время в своей спортивной карьере. Можно сказать, что именно он меня сформировал, «отчеканил».

Также в молодые годы моим главным тренером был Юпп Хайнкес, он тоже на меня повлиял, я многому у него научился. Ещe Брендан Роджерс — под его руководством я играл в «Селтике».

У всех тренеров я старался подмечать и перенимать лучшее, создать базу, и при этом найти свою тренерскую дорогу, собственный путь, обрести свою идентичность.

Комппера в «Локо» пригласил Ральф Рангник.

После ухода из клуба Маркуса Гисдоля Комппер будет готовить «Локо» к матчам.

Команда занимает 6-е место в РПЛ.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery