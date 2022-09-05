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  • Агент Комппера рассказал о реакции тренера на увольнение из «Локомотива»

Агент Комппера рассказал о реакции тренера на увольнение из «Локомотива»

5 сентября 2022, 23:20
1

Арманд Дурн, агент экс-тренера «Локомотива» Марвина Комппера, ответил на вопросы об уходе своего клиента из московского клуба.

  • 37-летний немец де-факто возглавлял команду с марта.
  • «Локо» победил в 2 из 9 матчей этого сезона.
  • Они идут на 9-м месте в таблице РПЛ.

– Я понимаю, что суть футбола в победах, в том, чтобы в каждом матче заработать три очка, забить больше соперника. И я могу дать только свою оценку тому, что произошло.

Мистер Комппер пришел в «Локомотив» потому, что клуб хотел начать новый проект. Суть проекта заключалась в давлении на соперника, максимально быстром перехвате мяча при потерях, резких ответных атаках. Именно такой футбол «Локомотив» хотел внедрить в новую систему.

Они привели Рангника, который знаменит тем, что ставит именно такой стиль игры. И с ним пришел Марвин Комппер, который в качестве футболиста сам всегда играл в подобной схеме и отлично ее знает.

При этом Маравин – очень интеллигентный и спокойный человек, и я уверен, что в качестве тренера он добьется даже больше чем во время игровой карьеры.

И, конечно, становясь частью нового проекта, ты надеешься, что все начнет работать как можно быстрее. Но иногда требуется немного больше времени, чем ожидалось.

По моему мнению, Комппер не работал плохо. Он работал хорошо. Вы можете увидеть, что под его руководством многие футболисты стали лучше, команда в целом стала стабильнее. Но когда ты не выигрываешь, я понимаю, что-то может произойти, кто-то где-то может принять некое решение.

Я видел «Локомотив» в самом начале сотрудничества с Марвином и вижу сейчас. У клуба множество шансов забить в каждом матче. Множество! Их футбол стал лучше и становился еще лучше. Мне жаль, что в итоге так получилось с Комппером, что он не задержался на более долгий срок.

Он в любом случае любит «Локомотив». И я не могу сказать ничего плохого о владельцах клуба, они также отлично относились к Марвину. Он даже немного выучил русский язык и планировал задержаться в России. Но все опять сводится к тому, чтобы в каждом матче набирать три очка.

Ему нужно было еще немного времени и дополнительно два-три футболиста для усиления конкуренции. У «Локо» всегда было два-три невероятных таланта на поле, много молодых фантастических ребят, но если ты хочешь быть чемпионом, состав должен быть шире.

Я горд тем, как Марвин отработал, но как по мне, ему не хватило еще немного времени.

– Как и когда «Локомотив» сообщил Марвину о расставании?

– Он узнал сегодня, как и все остальные. Я успел уже несколько раз поговорить с Марвином, он, конечно, довольно расстроен таким развитием событий. Он не хотел уходить, хотел закончить свою работу.

Но люди из «Локомотива» повели себя честно. Он узнал об увольнении не по телефону. Состоялась встреча, на которой ему все объяснили. Ему сказали, что клубу нужно идти дальше, зарабатывать очки.

– Для него это стало сюрпризом?

– Такие новости всегда становятся сюрпризом. Но он понимает, что было несколько поражений.

– У него есть обида на «Локо»?

– Нет, нет и нет. Никаких обид. В «Локомотиве» к нему относились по-человечески и он действительно благодарен клубу. В него поверили и дали ему возможность – это главное.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Комппер Марвин
Комментарии (1)
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фанат джигурды
1662446190
"Он работал хорошо. Многие футболисты под его руководством стали лучше". Кто стал лучше??? Мудазян? Мамаспаси? Ах, ну да, Ваня Игнатьев забил 3 мёртвому Оренбургу, выбив сразу голы за весь сезон. Едвай косячит, Живоглядов деградирует, Керк как был ни о чём, таким и остался. Камано вернулся к своей изначальной игре. Корову мужик продавал, Никто за корову цены не давал (с).
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