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  • Баринов: «Гисдоль некрасиво себя повел. Он поступил как ему выгоднее»

Баринов: «Гисдоль некрасиво себя повел. Он поступил как ему выгоднее»

1 апреля 2022, 13:59
5

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды.

– Как ты узнал, что Маркус Гисдоль покинул «Локомотив»?

– Приехал на тренировку, спросил: «Где главный тренер?». Мне сказали, что он нас покинул. Даже не попрощался с командой.

– Ты видел, как отъезд Гисдоля интерпретируют в медиа?

– Пишут, что он трус?

– Что у Гисдоля оставалось три месяца контракта, он плохо подготовил команду на сборах и, понимая это, уехал. При этом в Германии такой жест одобрят из-за политики, а с «Локомотивом» он вроде и не провалился. То есть ситуация win-win.

– Честно, думал о том, что он мог бы попрощаться, организовать ужин для команды, объяснить ситуацию. То, как он себя повел, – это некрасиво. Каждый человек поступает так, как хочет.

Такие мысли были у меня в первые дни, но потом перестроился и вообще не думал об этом. Он так поступил – значит, так ему было выгоднее. А то, что ты озвучил... Возможно, отчасти так и есть.

  • «Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
  • Гисдоль покинул клуб 1 марта.
  • Немец выиграл с командой 37% матчей в чемпионате. Это худший показатель в истории.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий Гисдоль Маркус
Комментарии (5)
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Красногорск_Фан
1648813977
Слава богу что уехал. Такой плохой игры не было практически никогда
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алдан2014
1648814700
Это Локомотиву воздаётся за отношение к Семину
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portero
1648816907
Радоваться надо что свалил...
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Назарян
1648830836
так на куй вам был нужен этот ******* у вас хороший тренер был Николич взяли убрали так же как и Семина
Ответить
Назарян
1648830883
я хотел написать Пи,,,,.,,,доль
Ответить
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