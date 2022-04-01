Баринов: «Гисдоль некрасиво себя повел. Он поступил как ему выгоднее»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды.

– Как ты узнал, что Маркус Гисдоль покинул «Локомотив»?

– Приехал на тренировку, спросил: «Где главный тренер?». Мне сказали, что он нас покинул. Даже не попрощался с командой.

– Ты видел, как отъезд Гисдоля интерпретируют в медиа?

– Пишут, что он трус?

– Что у Гисдоля оставалось три месяца контракта, он плохо подготовил команду на сборах и, понимая это, уехал. При этом в Германии такой жест одобрят из-за политики, а с «Локомотивом» он вроде и не провалился. То есть ситуация win-win.

– Честно, думал о том, что он мог бы попрощаться, организовать ужин для команды, объяснить ситуацию. То, как он себя повел, – это некрасиво. Каждый человек поступает так, как хочет.

Такие мысли были у меня в первые дни, но потом перестроился и вообще не думал об этом. Он так поступил – значит, так ему было выгоднее. А то, что ты озвучил... Возможно, отчасти так и есть.

«Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.

Гисдоль покинул клуб 1 марта.

Немец выиграл с командой 37% матчей в чемпионате. Это худший показатель в истории.

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