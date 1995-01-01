Гисдоль выиграл в «Локомотиве» 37% матчей РПЛ. Это худший показатель в истории клуба

При главном тренере Маркусе Гисдоле «Локомотив» выиграл только 37 процентов матчей РПЛ. Это худший показатель в истории клуба (включая тренеров, исполнявших обязанности временно).

Гисдоль выиграл три своих матча РПЛ из восьми.

Гисдоль уже покинул Россию и не планирует возвращаться.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Марвин Комппер.

«Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

Гисдоль покинул «Локомотив» без предупреждения («СЭ»)

Экс-президент «Локомотива» Наумов – о Гисдоле: «Скатертью дорожка. Можно заменить Черевченко, Маминовым, Пашининым»

DFB поставил ультиматум перед Гисдолем: либо отъезд из России, либо невозможность дальнейшей работы в Германии (Иван Карпов)