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Баринов – о сборах с Гисдолем: «Самые легкие за всю карьеру»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о работе с бывшим тренером команды Маркусом Гисдолем.

– Генич сказал про сборы «Локо» при Гисдоле: «Нагрузки были, мягко говоря, не запредельные, а после второго сбора еще немаленькое окошко. Внутри сбора были выходные, и собралось 12-14 дней, когда команда не тренировалась». Это правда?

– Да, так и было. Нагрузки были не особо интенсивные, выходных было много. Такого у меня в карьере еще не было, но у каждого тренера свой подход.

– Ты воспринимаешь это как подход или безразличие?

– Это его подход. Гисдоль всегда выкладывался на тренировках. Но нагрузки были слабые. Самый легкий сбор за всю мою профессиональную карьеру.

– Говорят, что «Локомотив» плохо готов к весне физически.

– По играм все видно. Но можно форму и через матчи набирать. Сейчас прошло два-три тура, думаю, не должно быть никаких проблем у нас в плане «физики».

  • «Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
  • Гисдоль покинул клуб 1 марта.
  • Немец выиграл с командой 37% матчей в чемпионате. Это худший показатель в истории.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 14:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +61056

    portero 1 час назад

    Вы вроде профи, должны и сами чуток форму поддерживать, а не только тренировки в команде...

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