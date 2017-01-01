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    «Локомотив» объявил об уходе Гисдоля. Исполняющим обязанности назначен Комппер

    Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера «Локомотива».

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам Кубка России и РПЛ.

    • 52-летний немец тренировал «Локо» с октября 2021 года.
    • При нем команда одержала 3 победы в 12 матчах.
    • Комппер был ассистентом Гисдоля в «Локо».
    • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

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    Гисдоль покинул «Локомотив». Он попрощался с командой (Metaratings)

    «Локомотив» вылетел на первый сбор с Гисдолем

    Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал»

    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 12:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6730

      vladik12 20 минут назад

      Ничего страшного. В советское время ни о каких легионерах не знали и был качественный нормальный чемпионат. И сейчас будет норм. "Уходишь? Ну и пифдуй" (с).

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      Рейтинг: +61

      Чоткар Патыр 22 минуты назад

      Одно радует. Скоро все иностранцы-недофутболисты, которые просто тупо бабки получать приехали, а играть тольком не умеют, свалят отсюда.

      0
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      Рейтинг: +1226

      balam 38 минут назад

      Локо-непрофильный актив.манагеры так решили.ублюдки

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      Рейтинг: +6234

      Semenycch 51 минуту назад

      Николич, по моему мнению, справлялся с обязанностями главного тренера Локо.

      1
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      Рейтинг: +14151

      Cleaner 53 минуты назад

      У Гисдоля было 3 победы в 12 матчах. Позорный результат. Локо понабрал швали разной для отмыва бабок. Теперь Комппер этим займется. А Локо тихо отойдет в мир ФНЛ...(

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      Рейтинг: +1872

      DMитрий 54 минуты назад

      Крысы бегут, а Николич ухмыляется с оскалом Бурунова.

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