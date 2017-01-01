«Локомотив» объявил об уходе Гисдоля. Исполняющим обязанности назначен Комппер

Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера «Локомотива».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам Кубка России и РПЛ.

52-летний немец тренировал «Локо» с октября 2021 года.

При нем команда одержала 3 победы в 12 матчах.

Комппер был ассистентом Гисдоля в «Локо».

«Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

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