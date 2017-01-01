«Локомотив» объявил об уходе Гисдоля. Исполняющим обязанности назначен Комппер

Ничего страшного. В советское время ни о каких легионерах не знали и был качественный нормальный чемпионат. И сейчас будет норм. "Уходишь? Ну и пифдуй" (с).
Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера «Локомотива».
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам Кубка России и РПЛ.
- 52-летний немец тренировал «Локо» с октября 2021 года.
- При нем команда одержала 3 победы в 12 матчах.
- Комппер был ассистентом Гисдоля в «Локо».
- «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.
Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей
Гисдоль покинул «Локомотив». Он попрощался с командой (Metaratings)
«Локомотив» вылетел на первый сбор с Гисдолем
Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал»