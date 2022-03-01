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  • DFB поставил ультиматум перед Гисдолем: либо отъезд из России, либо невозможность дальнейшей работы в Германии (Иван Карпов)

DFB поставил ультиматум перед Гисдолем: либо отъезд из России, либо невозможность дальнейшей работы в Германии (Иван Карпов)

1 марта 2022, 13:33
19

Главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля заставили уйти из команды на родине. Об этом сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

«Гисдоль ушел из «Локо» под давлением семьи и Немецкого футбольного союза (DFB). Ему четко сказали: если останешься сейчас в России – в Германии больше работать не будешь», – написал Карпов.

  • 52-летний немец тренировал «Локо» с октября 2021 года.
  • При нем команда одержала 3 победы в 12 матчах.
  • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Гисдоль Маркус
Комментарии (19)
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Fusballer
1646131246
Вот сидоры.
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mdu86
1646132196
А Шварца и Фарке не заставляли?
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Sedoi_Goblin
1646134895
Как с собакой...
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Иван Петров 1986
1646136078
Вот он гражданин своей страны.
Ответить
ilichkadr
1646136109
Пора вспомнить Палыча?
Ответить
Solist345345
1646136605
А как же Шварц и Фарке? Нам ждать и их отъезда?
Ответить
JTherry
1646136902
"если останешься сейчас в России – в Германии больше работать не будешь..." сам Гисдоль сказал, что покинул Россию из-за ситуации на украине...
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Из Твери Леха
1646139015
Да все понятно и так.
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Hektor 84
1646329148
Пусть валит! В Германии он и так ни кому не нужен. Без работы сидел пока Локо не подобрал.
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