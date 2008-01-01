Вот она, ЗАПАДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ!...(((
Главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля заставили уйти из команды на родине. Об этом сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.
«Гисдоль ушел из «Локо» под давлением семьи и Немецкого футбольного союза (DFB). Ему четко сказали: если останешься сейчас в России – в Германии больше работать не будешь», – написал Карпов.
- 52-летний немец тренировал «Локо» с октября 2021 года.
- При нем команда одержала 3 победы в 12 матчах.
- «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.
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