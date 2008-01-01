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    DFB поставил ультиматум перед Гисдолем: либо отъезд из России, либо невозможность дальнейшей работы в Германии (Иван Карпов)

    Главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля заставили уйти из команды на родине. Об этом сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

    «Гисдоль ушел из «Локо» под давлением семьи и Немецкого футбольного союза (DFB). Ему четко сказали: если останешься сейчас в России – в Германии больше работать не будешь», – написал Карпов.

    • 52-летний немец тренировал «Локо» с октября 2021 года.
    • При нем команда одержала 3 победы в 12 матчах.
    • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Не думаю, что наш футбол разваливается, он поднимется. Легионеры нам не нужны»

    Гисдоль выиграл в «Локомотиве» 37% матчей РПЛ. Это худший показатель в истории клуба

    Гисдоль покинул «Локомотив» без предупреждения («СЭ»)

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии20
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      Рейтинг: +14162

      Cleaner 2 часа назад

      Вот она, ЗАПАДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ!...(((

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      Рейтинг: +6290

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Да все понятно и так.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21342

      JTherry 3 часа назад

      "если останешься сейчас в России – в Германии больше работать не будешь..."
      сам Гисдоль сказал, что покинул Россию из-за ситуации на украине...

      1
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      Рейтинг: +510

      Solist345345 3 часа назад

      А как же Шварц и Фарке? Нам ждать и их отъезда?

      0
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      Рейтинг: +2930

      Dgad > Solist345345 3 часа назад

      Думаю что скоро и легионеры все начнут уезжать...

      1
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      Рейтинг: +21342

      JTherry > Dgad 2 часа назад

      смысл завоевания трофеев потерялся - в еврокубки, которые хорошо оплачивались, и там была возможность показать, на что ты способен, и сыграть с лучшими клубами Европы, уже не попасть... поэтому возможность отъезда легионеров существует...

      0
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      Рейтинг: +2930

      Dgad > JTherry 2 часа назад

      Да, все верно. да и нашим клубам нет смысла сейчас тратить деньги на легионеров если нет дохода от Еврокубков и рекламы как раньше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4541

      _Marqella_ > JTherry 2 часа назад

      Да конечно,потерялся, нашёл оправдание слитого сезона...

      0
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      Рейтинг: +21342

      JTherry > _Marqella_ 2 часа назад

      мне непонятен твой сарказм, с чего бы мне "оправдываться"..? я обычный болельщик, а не представитель клуба, и мне не нужны "оправдания" за неудачный сезон...

      0
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      Рейтинг: +4541

      _Marqella_ > JTherry 2 часа назад

      Смысл завоевания трофеев,всегда есть...Быть чемпионом страны всегда почётно, не зависимо от участия в еврокубках...А как наши клубы показывают себя в последние годы все знают,так лучше бы и не играли совсем в этих еврокубках, что бы не позорится...

      1
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      Рейтинг: +21342

      JTherry > _Marqella_ 1 час назад

      в еврокубках получали неплохие дивиденды, выходя в групповую стадию ЛЧ (15 млн. евро), и выигрывая матчи (2,5 млн. евро)... а за чемпионство в РПЛ столько не зарабатывали никогда... привыкли "получать" подачки от богатых спонсоров, а не от игры... это в СССР за "железным занавесом" наши команды "тусили" между своими профсоюзами, сейчас такие чемпионаты не проводят ни в одной стране мира... какой смысл ехать к нам иностранцам играть, если нет выхода в еврокубки..? они, приезжая к нам, всегда заявляют об РПЛ, как о промежуточной стартовой площадке в лучшие клубы Европы, как о мечте...

      0
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      Рейтинг: +13841

      ilichkadr 3 часа назад

      Пора вспомнить Палыча?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3235

      Иван Петров 1986 3 часа назад

      Вот он гражданин своей страны.

      0
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      Рейтинг: +1333

      Sedoi_Goblin 4 часа назад

      Как с собакой...

      2
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      ...
      Рейтинг: +4672

      FENIX-SL > Sedoi_Goblin 3 часа назад

      как с тобой прям
      как и со мной
      как и с другими
      не удивляйся

      0
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      ...
      Рейтинг: +1333

      Sedoi_Goblin > FENIX-SL 1 час назад

      Да я и не удивился. Я,кажется, в этой жизни и высадке инопланетян не удивлюсь(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3405

      mdu86 4 часа назад

      А Шварца и Фарке не заставляли?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12523

      Fusballer 5 часов назад

      Вот сидоры.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6745

      vladik12 > Fusballer 5 часов назад

      Хочешь сказать, после денацификации нужно провести и десидоризацию?

      3
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      Рейтинг: +12523

      Fusballer > vladik12 5 часов назад

      Возможно. Если сил хватит, конечно.

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