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    Гисдоль – о вылете «Локомотива» из ЛЕ: «Все изначально понимали, что пройти в следующий раунд будет непросто»

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль подвел итоги выступления своей команды в групповом этапе Лиги Европы.

    «Когда я возглавил «Локо», мне сразу сказали, что группа даже больше соответствует уровню Лиги чемпионов, а не Лиги Европы.

    Поэтому все изначально понимали, что пройти в следующий раунд нам будет непросто», – сказал Гисдоль.

    • Соперниками «Локомотива» были «Марсель», «Лацио» и «Галатасарай».
    • Москвичи набрали 2 очка в 6 турах ЛЕ.
    • Команда заняла последнее место в группе и вылетела из еврокубков.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +506

      Vitaga 1 час назад

      группа Спартака тогда какая? гисдобол снова лажает. уезжай за своим приятелем в Англию

      0
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      Рейтинг: +19100

      JTherry > Vitaga 10 минут назад

      эту группу все журналисты окрестили "группой смерти"... а вот почему Руй Витория в этой группе вытащил Спартак на первое место, а Гисдоль решил, что "все изначально понимали, что пройти в следующий раунд локо будет непросто", непонятно... в том числе потому, что была проведена мощная трансферная компания на 30 лимонов, завершившаяся последним местом в группе... а тренер для присутствия нужен, лишь бы был..?

      0
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      Рейтинг: +12139

      Cleaner 1 час назад

      Гисдоль, ехал бы ты... в Германию...(

      1
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      Рейтинг: +9717

      alp 1 час назад

      Зачем было тогда выходить в ЛЕ, если все понимали изначально?? зачем вообще тогда в футбол играть с таким настроем?? только расписался в своей проф непригодности

      1
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      Рейтинг: +12139

      Cleaner > alp 1 час назад

      Выводил Локо в ЛЕ - Николич.

      0
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      Рейтинг: +111

      Phaust 1 час назад

      Это все понимали в предыдущих сезонах, в ЛЧ. В этом непонимаю. Жаль болел Локо... Я ждал совсем другого результата

      2
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      Рейтинг: +3642

      serppion 1 час назад

      А на хера кораблю такого капитана, что не сомневается в его потоплении?

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