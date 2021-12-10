Гисдоль – о вылете «Локомотива» из ЛЕ: «Все изначально понимали, что пройти в следующий раунд будет непросто»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль подвел итоги выступления своей команды в групповом этапе Лиги Европы.
«Когда я возглавил «Локо», мне сразу сказали, что группа даже больше соответствует уровню Лиги чемпионов, а не Лиги Европы.
Поэтому все изначально понимали, что пройти в следующий раунд нам будет непросто», – сказал Гисдоль.
- Соперниками «Локомотива» были «Марсель», «Лацио» и «Галатасарай».
- Москвичи набрали 2 очка в 6 турах ЛЕ.
- Команда заняла последнее место в группе и вылетела из еврокубков.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»