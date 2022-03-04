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  • Агент Шпинев: «Гисдоль поступил как подонок. Он обязан был переговорить с «Локо»

Агент Шпинев: «Гисдоль поступил как подонок. Он обязан был переговорить с «Локо»

4 марта 2022, 11:06
3

Футбольный агент Вадим Шпинев высказался об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера «Локомотива».

— Ситуация, когда в «Локо» сбежал главный тренер Гисдоль — о чем это говорит?

— Знаю по рассказам о том, как он поступил не только по отношению к команде, но и соотечественникам, которые его сюда приводили. Он обязан был переговорить, объяснить свою позицию и хотя бы поставить в курс. Так поступают подонки — бросают коллектив, бросают проекты.

Видимо, надежды есть на то, что будет востребованность там, в Германии и на этой политической волне он что-то обретет. Может быть, он понимал, что та работу, которую он проделал зимой, была, мягко говоря, с ошибками.

Мы это увидели в матче с «Енисеем», когда на 60-й минуте футболисты, мягко говоря, встали. Футболисты играют так, как его готовят — нагрузки, тактика...

Нам все говорили, что надо подождать. Вот подождали. Был в Испании на сборах, видел тренировки и знал их график. На мой взгляд, Гисдоль совершал огромные ошибки, это никуда не годная тренировка, футболисты не готовы.

— Проект, задуманный Рангником и совершенный Цорном, завершен ?

— Рангник совершил тот же поступок, что и Гисдоль — по сути, он поступил так же. Он распрощался со страной и клубом, который в него верил. Для меня специалиста этого нет.

Я скептически относился ко всему этого, и так, как они, не поступают. Честь, порядочность — не знаю, знакомы ли такие качества этим людям. Печально все это.

— Это крах проекта Рангника?

— Крах настал тогда, когда ушел сам Рангник.

  • Столичный клуб объявил об уходе Гисдоля во вторник, 1 марта.
  • Исполняющим обязанности главного тренера назначен его помощник Марвин Комппер.
  • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гисдоль Маркус
Комментарии (3)
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Zlatan2718
1646386676
Локо проиграл 0:4 в знак протеста против Гисдоля
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Guinnesss
1646387936
Всё правильно говорит
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Vitaga
1646394888
ясно было сразу с приходом рангника - что это прохиндеи и никакие не спецы. аферисты. гисдобол в лучшем случае мячи подавать мог но не тренировать
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