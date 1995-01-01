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    Агент Шпинев: «Гисдоль поступил как подонок. Он обязан был переговорить с «Локо»

    Футбольный агент Вадим Шпинев высказался об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера «Локомотива».

    — Ситуация, когда в «Локо» сбежал главный тренер Гисдоль — о чем это говорит?

    — Знаю по рассказам о том, как он поступил не только по отношению к команде, но и соотечественникам, которые его сюда приводили. Он обязан был переговорить, объяснить свою позицию и хотя бы поставить в курс. Так поступают подонки — бросают коллектив, бросают проекты.

    Видимо, надежды есть на то, что будет востребованность там, в Германии и на этой политической волне он что-то обретет. Может быть, он понимал, что та работу, которую он проделал зимой, была, мягко говоря, с ошибками.

    Мы это увидели в матче с «Енисеем», когда на 60-й минуте футболисты, мягко говоря, встали. Футболисты играют так, как его готовят — нагрузки, тактика...

    Нам все говорили, что надо подождать. Вот подождали. Был в Испании на сборах, видел тренировки и знал их график. На мой взгляд, Гисдоль совершал огромные ошибки, это никуда не годная тренировка, футболисты не готовы.

    — Проект, задуманный Рангником и совершенный Цорном, завершен ?

    — Рангник совершил тот же поступок, что и Гисдоль — по сути, он поступил так же. Он распрощался со страной и клубом, который в него верил. Для меня специалиста этого нет.

    Я скептически относился ко всему этого, и так, как они, не поступают. Честь, порядочность — не знаю, знакомы ли такие качества этим людям. Печально все это.

    — Это крах проекта Рангника?

    — Крах настал тогда, когда ушел сам Рангник.

    • Столичный клуб объявил об уходе Гисдоля во вторник, 1 марта.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен его помощник Марвин Комппер.
    • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:06
    Комментарии3
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      Рейтинг: +306

      Guinnesss 17 минут назад

      Всё правильно говорит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      Zlatan2718 38 минут назад

      Локо проиграл 0:4 в знак протеста против Гисдоля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14266

      Cleaner 1 час назад

      Гисдоль поступил как истинный ариец. Капитулировал...(

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