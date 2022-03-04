Агент Шпинев: «Гисдоль поступил как подонок. Он обязан был переговорить с «Локо»

Футбольный агент Вадим Шпинев высказался об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера «Локомотива».

— Ситуация, когда в «Локо» сбежал главный тренер Гисдоль — о чем это говорит?

— Знаю по рассказам о том, как он поступил не только по отношению к команде, но и соотечественникам, которые его сюда приводили. Он обязан был переговорить, объяснить свою позицию и хотя бы поставить в курс. Так поступают подонки — бросают коллектив, бросают проекты.

Видимо, надежды есть на то, что будет востребованность там, в Германии и на этой политической волне он что-то обретет. Может быть, он понимал, что та работу, которую он проделал зимой, была, мягко говоря, с ошибками.

Мы это увидели в матче с «Енисеем», когда на 60-й минуте футболисты, мягко говоря, встали. Футболисты играют так, как его готовят — нагрузки, тактика...

Нам все говорили, что надо подождать. Вот подождали. Был в Испании на сборах, видел тренировки и знал их график. На мой взгляд, Гисдоль совершал огромные ошибки, это никуда не годная тренировка, футболисты не готовы.

— Проект, задуманный Рангником и совершенный Цорном, завершен ?

— Рангник совершил тот же поступок, что и Гисдоль — по сути, он поступил так же. Он распрощался со страной и клубом, который в него верил. Для меня специалиста этого нет.

Я скептически относился ко всему этого, и так, как они, не поступают. Честь, порядочность — не знаю, знакомы ли такие качества этим людям. Печально все это.

— Это крах проекта Рангника?

— Крах настал тогда, когда ушел сам Рангник.