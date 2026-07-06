Роналду – о давлении перед матчем с Испанией: «Меня пытаются уничтожить 23 года»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией.

– Я очень люблю Испанию. У меня там есть дома, бизнес. Мои друзья – испанцы. У меня семья практически испанская.

Испания претендует на победу во всех турнирах. Испания сейчас теоретически фаворит матча, потому что она уже выигрывала и имеет больше титулов, чем Португалия. Но есть такие факторы, как усталость, травмы, жара.

Мне нравится играть против сборной Испании. Я играл против них несколько раз, и это были очень равные матчи. В этот раз будет так же. Победит тот, кто преуспеет в деталях. Надеюсь, что это будет Португалия. У меня такое чувство. Но посмотрим, как получится.

– Ваше послание всем португальцам? Как вы справляетесь с тем, что ваше положение постоянно подвергается сомнению?

– Меня пытаются уничтожить 23 года. Но критики поняли, что это того не стоит, что это пустая трата времени. Они пытаются, пытаются, пытаются. Но это того не стоит.

Кому-то критика нравится, кому-то – нет. Я к этому привык. Это часть работы.

Португальцы – верные люди. Они никогда не подводят. Они всегда на нашей стороне, на моей стороне. Все остальное – ерунда, это ничего не значит.

41-летний Роналду забил 3 гола в 4 матчах на ЧМ-2026.

Сборная Португалии сыграет с Испанией в 1/8 финала 6 июля. Матч начнется в 22:00 мск.

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