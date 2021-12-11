Семин – о «Локо» в еврокубках: «Уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вылет московской команды из Лиги Европы.

«Уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг российской Премьер лиги!!!» – написал Семин в инстаграме.