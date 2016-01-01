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    Семин – о «Локо» в еврокубках: «Уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вылет московской команды из Лиги Европы.

    «Уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг российской Премьер лиги!!!» – написал Семин в инстаграме.

    • Марко Николич тренировал «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
    • Серба сменил немец Маркус Гисдоль, который возглавляет команду до сих пор.
    • Москвичи не побеждают в еврокубках 17 матчей подряд – 12 поражений и 5 ничьих.
    • Семин – самый титулованный тренер в истории столичного клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Юрия Семина

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии29
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      Рейтинг: +12198

      Cleaner 12 минут назад

      Шпалыч, так их!!!

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      Рейтинг: +1632

      Олег1204 14 минут назад

      Зря старый пердун пачку открыл, еврокубки начались уже тогда когда Николичу палки в колеса оставляли в самом клубе.

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      Рейтинг: +90

      OstavteLOKO_V_pokoe 15 минут назад

      Да ладно, уж кто, а Палыч может высказывать свое мнение по полной. "Тренер середнячок", "Ростов", "европейский опыт" и т.д. - это все к нему не относится. Да он это написал, потому что обидно, понимаете обидно! Тут и ностальгия ни при чем. Обидно состоит из: отдали Хвичу, продали Крыховяка, развалили команду по составу и прочее, а добил "немецкий эксперимент". Палыч знает клуб, как проект, как организацию, знает суммы траншей от МПС/РЖД, поэтому видя как используются инвестиции в клуб, ему тошно. Самое важное, что он застал время, когда люди были ответственны за свои действия и решения. Сейчас этого нет. Просрал пару лямов долларов и норм. Ну не смогла, не смогла... Пригласил тренера, который продул 5 матчей подряд - норм, отлично, состав же не позволяет... Вот про что он написал, эмоции обиды на ситуацию.
      PS: а вот Николич, может он ему лично чем-то насолил, но как по мне, после Палыча это был лучший тренер у Локо. До него лучшим был Муслин. Так что Марко попал под раздачу :))

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      Рейтинг: +3114

      Красногорск_Фан 20 минут назад

      Скоро будет ни Палыча ни стадиона ни паровоза. Только вой хейткров заглядыаающих юпс в холодильник и кошелек. Сами то вы много клубов подняли из нисших лиг , десятки лет им посвятили, привели к чемпионству и победам в кубках. Читать противно вой шакалов

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      Рейтинг: +3560

      PAREVG. 47 минут назад

      Он прав.
      шПалыч дело говорит.

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      Рейтинг: +7267

      mihail200606 1 час назад

      Николича зря убрали.. Притащили немцев, рангник сбежал при первой приличной возможности... Без палыча ниче хорошего с Локо не бывает..

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      Рейтинг: +467

      semm 1 час назад

      по сути то верно: "Локомотив" только при Сёмине был бойцовской командой, а сейчас что он есть - что нет его. Я вообще не понимаю современную политику клубов: Плохо команда играет - замени тренера и всё в порядке - нет тренера - купи за границей! Мы разучились жить футболом, любить его по-настоящему!

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      Рейтинг: +13188

      Hektor 84 1 час назад

      Палыч пора бы уже успокоиться и внукам ума давать. А ты постоянно напрашиваешься возьмите меня обратно! К сожалению в последние сезоны при тебе Локо тоже не блистал победами. Так что злорадствовать тут нечему.

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      Рейтинг: +15339

      Garrincha58 1 час назад

      сразу видно старый ворчун ему всё не так

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      Рейтинг: +12198

      Cleaner > Garrincha58 11 минут назад

      А Вам все так в Локомотиве?

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      Рейтинг: +596

      jek718875 1 час назад

      НИКОЛИЧА не трожь, ему не дали работать,а сам то долго ли в РОСТОВЕ задержался

      4
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      Рейтинг: +3114

      Красногорск_Фан > jek718875 23 минуты назад

      Николич проиграл все принципиальные матчи в чемпионате и в лч. Чего ему не дали? Кроме 3 млн неустойки (. Я лично его трону. Он сидел и жевал сопли на встрече когда Кикнадзе оскорблял болельщиков клуба. Любой порядочный человек ушёл бы или выступил. Которому дорог клуб и болельщики. Не представляю что в этой ситуации промолчал бы и любой из топ тренеров. Не говоря уже о палыче с евсеевым

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