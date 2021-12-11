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  • Семин – о «Локо» в еврокубках: «Уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ»

Семин – о «Локо» в еврокубках: «Уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ»

11 декабря 2021, 08:35
40

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вылет московской команды из Лиги Европы.

«Уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг российской Премьер лиги!!!» – написал Семин в инстаграме.

  • Марко Николич тренировал «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
  • Серба сменил немец Маркус Гисдоль, который возглавляет команду до сих пор.
  • Москвичи не побеждают в еврокубках 17 матчей подряд – 12 поражений и 5 ничьих.
  • Семин – самый титулованный тренер в истории столичного клуба.

Источник: Инстаграм Юрия Семина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко Гисдоль Маркус
Комментарии (40)
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xrrrx
1639203623
ну тут по факту
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tushkanlz
1639203872
Да , но Марко надо было больше дать поработать.
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Sviro
1639205061
Вопрос не к николичам и прочим псевдотренерам. Вопрос к функционерам команды, ради каких-то непонятных целей устраивающих аттракционы с тренерами и командой.
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Plyash
1639207122
Ну,Сёмин тоже на Европе не блистал.Тренер середнячок по сути,кубковый лидер,но в России.Сидел бы уж молчал,опыт с Ростовом ничему не научил?
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jek718875
1639208869
НИКОЛИЧА не трожь, ему не дали работать,а сам то долго ли в РОСТОВЕ задержался
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mihail200606
1639209617
Николича зря убрали.. Притащили немцев, рангник сбежал при первой приличной возможности... Без палыча ниче хорошего с Локо не бывает..
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OstavteLOKO_V_pokoe
1639213017
Да ладно, уж кто, а Палыч может высказывать свое мнение по полной. "Тренер середнячок", "Ростов", "европейский опыт" и т.д. - это все к нему не относится. Да он это написал, потому что обидно, понимаете обидно! Тут и ностальгия ни при чем. Обидно состоит из: отдали Хвичу, продали Крыховяка, развалили команду по составу и прочее, а добил "немецкий эксперимент". Палыч знает клуб, как проект, как организацию, знает суммы траншей от МПС/РЖД, поэтому видя как используются инвестиции в клуб, ему тошно. Самое важное, что он застал время, когда люди были ответственны за свои действия и решения. Сейчас этого нет. Просрал пару лямов долларов и норм. Ну не смогла, не смогла... Пригласил тренера, который продул 5 матчей подряд - норм, отлично, состав же не позволяет... Вот про что он написал, эмоции обиды на ситуацию. PS: а вот Николич, может он ему лично чем-то насолил, но как по мне, после Палыча это был лучший тренер у Локо. До него лучшим был Муслин. Так что Марко попал под раздачу :))
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Январь 59
1639218038
Если мне не изменяет память, то именно Ю. П. Сёмин поднял Локо из лифтеров в лидеры ЧР. Именно с приходом Сёмина, Локо впервые стали собирать полный стадион, именно Семин завоевал первый кубок и первое золото Локо. С уходом Палыча, Локо скатились в рядовые середнячки. Второй приход Семина помог команде взять и кубок и золото ЧР. И потом с ним поступили по свински. Могли бы дать доработать до конца сезона, а не менять как дворового пса. Палыч вывел Локо в лидеры РПЛ, и имеет право на критику в адрес нового руководства. Да в последние годы у Палыча не было больших успехов в ЕК, но для того что бы собрать достойный клуб нужно не 2-3 года, а хотя5-7 лет. А тот бардак что сегодня творится в клубе, ничем иным как развал не назовешь.
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житель СПб
1639239863
Имеет право так говорить. Авторитет и легенда клуба.
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Князев
1639249133
Дорогой Юрий "Палыч" не в гизолях и не в николичах беда Локомотива, а в жадности и дурости руководства. Если после Смородской Вы Ю. П. смогли сплотить команду и не дали разбазарить талантливых игроков, то затем, после вашего, с позволения сказать, ухода, разбазаривание пошло неудержимо. Большая ошибка была в выдавливании Игоря Денисова, сильнейшего полузащитника страны. Позорное, для руководства, расставание с Хвичей. Нельзя было расставаться с Фарфаном и Чарли. Ну, а потом понеслось... Собрали всякий хлам в Европе, в основном что плохо лежало. Пока это жалкое руководство клуба не уберут, то и до вылета из РПЛ недалеко!!! Жаль, очень хорошая была команда с серьёзными перспективами!!!
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