Семин – о «Локо» в еврокубках: «Уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вылет московской команды из Лиги Европы.
«Уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг российской Премьер лиги!!!» – написал Семин в инстаграме.
- Марко Николич тренировал «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
- Серба сменил немец Маркус Гисдоль, который возглавляет команду до сих пор.
- Москвичи не побеждают в еврокубках 17 матчей подряд – 12 поражений и 5 ничьих.
- Семин – самый титулованный тренер в истории столичного клуба.
Источник: Инстаграм Юрия Семина