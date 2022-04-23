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Маркус Гисдоль
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
4
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
5
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Все новости
21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
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21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
1
21:00
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«Реал» против «Челси»! Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на топ-матч Лиги чемпионов
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
5
20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
1
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
5
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
1
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
5
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
8
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
5
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
5
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
9
17:00
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16:58
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16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
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Маркус Гисдоль - новости
Тренер
Имя
Маркус
Фамилия
Гисдоль
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 августа 1969
Статистика
Новости
Статьи
23 апреля 2022
13:52
Куликов: «От побега Гисдоля было негодование. Просто взял и кинул «Локомотив»
2
1 апреля 2022
14:58
Баринов – о сборах с Гисдолем: «Самые легкие за всю карьеру»
1
13:59
Баринов: «Гисдоль некрасиво себя повел. Он поступил как ему выгоднее»
5
4 марта 2022
11:06
Агент Шпинев: «Гисдоль поступил как подонок. Он обязан был переговорить с «Локо»
4
3 марта 2022
18:58
Плутник – об уходе Гисдоля из «Локо»: «Клуб работает, Марвин справится»
4
2 марта 2022
16:19
Карпин может возглавить «Локомотив» вместо Гисдоля
11
10:13
Журналист Казаков: «Утром в «Локомотиве» было собрание, команда ждет Гисдоля. Звонит агент и говорит, что тренер в самолете»
8
1 марта 2022
20:52
Гендиректор «Локо»: «Уход Гисдоля – прямое нарушение контрактных обязательств. Это показывает уровень его профессионализма»
8
14:53
Гисдоль выиграл в «Локомотиве» 37% матчей РПЛ. Это худший показатель в истории клуба
1
14:14
Гисдоль покинул «Локомотив» без предупреждения («СЭ»)
16
13:57
Экс-президент «Локомотива» Наумов – о Гисдоле: «Скатертью дорожка. Можно заменить Черевченко, Маминовым, Пашининым»
3
13:33
DFB поставил ультиматум перед Гисдолем: либо отъезд из России, либо невозможность дальнейшей работы в Германии (Иван Карпов)
20
12:25
«Локомотив» объявил об уходе Гисдоля. Исполняющим обязанности назначен Комппер
17
12:17
Гисдоль покинул «Локомотив». Он попрощался с командой (Metaratings)
3
16 января 2022
11:36
Видео
«Локомотив» вылетел на первый сбор с Гисдолем
3
15 декабря 2021
11:47
Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал»
28
11 декабря 2021
08:35
Семин – о «Локо» в еврокубках: «Уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ»
43
10 декабря 2021
13:21
Гисдоль – о вылете «Локомотива» из ЛЕ: «Все изначально понимали, что пройти в следующий раунд будет непросто»
13
11:53
«Локомотив» проиграл 5 матчей подряд. При Гисдоле у клуба 2 победы в 11 матчах
20
07:38
Гисдоль – о 0:1 с «Марселем»: «Локомотив» смотрелся лучше во втором тайме. Не воспользовались возможностями»
5
7 декабря 2021
13:25
«Локомотив» – худший клуб Гисдоля по среднему количеству очков за матч
18
5 декабря 2021
09:21
Цорн: «Оценку Гисдолю выставим после зимних сборов и возобновления РПЛ»
22
29 ноября 2021
22:55
Гисдоль – после поражения от «Арсенала»: «Поле было непростое, а соперник оказался готов бороться»
9
26 ноября 2021
00:35
Гисдоль – о 17-летнем Худякове: «Мне он напоминает молодого Нойера»
5
25 ноября 2021
23:56
Гисдоль: «Локомотив» очень достойно смотрелся против европейского топа»
12
23:21
«Локомотив» после назначения Гисдоля выиграл 2 из 8 матчей
3
24 ноября 2021
17:07
Гисдоль – о матче с «Лацио»: «Локо» нужна только победа, но мы не можем играть с открытым забралом. Нас просто убьют»
14:54
Смолов может сыграть с «Лацио». Жемалетдинов пропустит игру
1
22 ноября 2021
23:14
Гисдоль: «Хорошо, что болельщики приняли меня настороженно. Значит, не ждут чудес»
2
18:08
Гисдоль: «В Германии все клубы мечтали бы иметь календарь как в РПЛ»
9
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