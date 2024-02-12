Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Болгария. Первая лига
Команды
ЦСКА София
Маркус Гисдоль
Новости
Маркус Гисдоль - новости
ЦСКА София
Германия
17 августа 1969 (57)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Лоськов: «Гисдоль на первой тренировке спросил: «А «Локо» что-нибудь выигрывал?»
2024.02.12 09:29
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги
2023.10.11 23:26
2
Экс-тренер «Локомотива» может сменить Шварца в «Герте»
2023.04.15 19:20
Куликов: «От побега Гисдоля было негодование. Просто взял и кинул «Локомотив»
2022.04.23 13:52
2
Баринов – о сборах с Гисдолем: «Самые легкие за всю карьеру»
2022.04.01 14:58
1
Баринов: «Гисдоль некрасиво себя повел. Он поступил как ему выгоднее»
2022.04.01 13:59
5
Агент Шпинев: «Гисдоль поступил как подонок. Он обязан был переговорить с «Локо»
2022.03.04 11:06
3
Плутник – об уходе Гисдоля из «Локо»: «Клуб работает, Марвин справится»
2022.03.03 18:58
3
Карпин может возглавить «Локомотив» вместо Гисдоля
2022.03.02 16:19
9
Журналист Казаков: «Утром в «Локомотиве» было собрание, команда ждет Гисдоля. Звонит агент и говорит, что тренер в самолете»
2022.03.02 10:13
7
Гендиректор «Локо»: «Уход Гисдоля – прямое нарушение контрактных обязательств. Это показывает уровень его профессионализма»
2022.03.01 20:52
8
Гисдоль выиграл в «Локомотиве» 37% матчей РПЛ. Это худший показатель в истории клуба
2022.03.01 14:53
1
Гисдоль покинул «Локомотив» без предупреждения («СЭ»)
2022.03.01 14:14
15
Экс-президент «Локомотива» Наумов – о Гисдоле: «Скатертью дорожка. Можно заменить Черевченко, Маминовым, Пашининым»
2022.03.01 13:57
2
DFB поставил ультиматум перед Гисдолем: либо отъезд из России, либо невозможность дальнейшей работы в Германии (Иван Карпов)
2022.03.01 13:33
19
«Локомотив» объявил об уходе Гисдоля. Исполняющим обязанности назначен Комппер
2022.03.01 12:25
10
Гисдоль покинул «Локомотив». Он попрощался с командой (Metaratings)
2022.03.01 12:17
2
Видео
«Локомотив» вылетел на первый сбор с Гисдолем
2022.01.16 11:36
3
Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал»
2021.12.15 11:47
27
Семин – о «Локо» в еврокубках: «Уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ»
2021.12.11 08:35
40
Гисдоль – о вылете «Локомотива» из ЛЕ: «Все изначально понимали, что пройти в следующий раунд будет непросто»
2021.12.10 13:21
10
«Локомотив» проиграл 5 матчей подряд. При Гисдоле у клуба 2 победы в 11 матчах
2021.12.10 11:53
19
Гисдоль – о 0:1 с «Марселем»: «Локомотив» смотрелся лучше во втором тайме. Не воспользовались возможностями»
2021.12.10 07:38
4
«Локомотив» – худший клуб Гисдоля по среднему количеству очков за матч
2021.12.07 13:25
16
Цорн: «Оценку Гисдолю выставим после зимних сборов и возобновления РПЛ»
2021.12.05 09:21
19
Гисдоль – после поражения от «Арсенала»: «Поле было непростое, а соперник оказался готов бороться»
2021.11.29 22:55
8
Гисдоль – о 17-летнем Худякове: «Мне он напоминает молодого Нойера»
2021.11.26 00:35
5
Гисдоль: «Локомотив» очень достойно смотрелся против европейского топа»
2021.11.25 23:56
10
«Локомотив» после назначения Гисдоля выиграл 2 из 8 матчей
2021.11.25 23:21
3
Гисдоль – о матче с «Лацио»: «Локо» нужна только победа, но мы не можем играть с открытым забралом. Нас просто убьют»
2021.11.24 17:07
1
2
3
Главные новости
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
3
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
Фото
Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
Вчера, 21:37
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+