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    Гисдоль: «Локомотив» очень достойно смотрелся против европейского топа»

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

    • Римляне выиграли со счетом 3:0.
    • 2 из 3 голов были забиты с пенальти.
    • Московская команда потеряла шансы на плей-офф ЛЕ.

    «Для начала я бы хотел сказать спасибо нашим болельщикам, за их поддержу и за их перформанс. Это было важно для нашей команды.

    Могу также сказать, что при поддержке болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго гола, второго пенальти. После него мы потеряли контроль над игрой. У соперника опытные игроки.

    Последние 30 минут были не наши. Сегодняшние замены также не смогли должным образом усилить нашу игру.

    Мы сегодня очень достойно смотрелись против команды, которая является европейским топом. Но, несмотря на это, счeт на табло», – сказал Гисдоль.

    «Локомотив» после назначения Гисдоля выиграл 2 из 8 матчей

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.11.2021 23:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10474

      Вомбат 4 минуты назад

      Достойно смотрелись только 60 минут. Последние полчаса выглядели командой уровня Урала или Уфы.

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