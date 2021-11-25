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  • Гисдоль: «Локомотив» очень достойно смотрелся против европейского топа»

Гисдоль: «Локомотив» очень достойно смотрелся против европейского топа»

25 ноября 2021, 23:56
10

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

  • Римляне выиграли со счетом 3:0.
  • 2 из 3 голов были забиты с пенальти.
  • Московская команда потеряла шансы на плей-офф ЛЕ.

«Для начала я бы хотел сказать спасибо нашим болельщикам, за их поддержу и за их перформанс. Это было важно для нашей команды.

Могу также сказать, что при поддержке болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго гола, второго пенальти. После него мы потеряли контроль над игрой. У соперника опытные игроки.

Последние 30 минут были не наши. Сегодняшние замены также не смогли должным образом усилить нашу игру.

Мы сегодня очень достойно смотрелись против команды, которая является европейским топом. Но, несмотря на это, счeт на табло», – сказал Гисдоль.

«Локомотив» после назначения Гисдоля выиграл 2 из 8 матчей

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Локомотив Лацио Гисдоль Маркус
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Вомбат
1637875736
Достойно смотрелись только 60 минут. Последние полчаса выглядели командой уровня Урала или Уфы.
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АХА
1637876326
Европейский топ? Что?
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portero
1637877319
Красивый счет оформил!!!
Ответить
Arturashvilli
1637902246
Европейский средняк, достойно смотрелся против Локо
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yuran63
1637904531
Ты что говоришь???Позорище!Гнать поганой метлой!!!
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aubergine
1637917275
Кто нибудь, скажите уже пожалуйста ему и некоторым другим нашим футбольным специалистам, что основная задача спорта побеждать, а не просто достойно смотреться. Мы с этим нахрен "смотрелись достойно", уже скоро в ЛЧ через стыки попадать будем. Разумеется, это касается не только паровозов.
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sined1951
1637921770
Вначале матча Локо выбрал тактику "не выиграем, так хоть покалечим." Для этого выпустили на поле бывшего ахматовца Ненахова, который поднадторел в грязных подкатах. Помогло, но ненадолго. В середине 2-го тайма железнодорожники просто сдохли. Печально!!!
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zigbert
1637929845
По первому тайму трудно было предположить что будет такой финальный счет. Плохо еще и то что отсутствовал Жемалетдинов.
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Hektor 84
1638196549
Топы титулы выигрывают. А что выиграл Лацио? И когда последний раз?
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Vitaga
1638407111
где только откопали этого идиота...ппц назвать Лацио топом...по сути если сделать сравнение с нашим чемпионатом это где то Ахмат или Краснодар.трофеев нет игра неровная. дебил этот гисдоль. вроде недавно назначили а косячит по полной. уберут его
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