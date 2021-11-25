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    «Локомотив» после назначения Гисдоля выиграл 2 из 8 матчей

    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» на выезде разгромил «Локомотив» со счетом 3:0.

    Московская команда провела восьмой матч под руководством главного тренера Маркуса Гисдоля.

    После назначения немца «Локо» одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел три поражения.

    • Гисдоль возглавил команду 10 октября.
    • В РПЛ москвичи идут на 4-м месте.
    • Сегодня «Локомотив» потерял шансы на плей-офф ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    25.11.2021 23:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1036

      fhnv 11 минут назад

      Кто то просто делает деньги на этих перестановок тренеров! Чем вам не угодил НИКОЛИЧ и д и о т ы

      0
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      Рейтинг: +14582

      paracetamol 56 минут назад

      Где ЮрШпалыч, я спрашиваю?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1174

      Loko_Roma > paracetamol 52 минуты назад

      Шпалыч легенда но с него хватит, его футбол лет на 15 отстал от современности

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