«Локомотив» после назначения Гисдоля выиграл 2 из 8 матчей

Кто то просто делает деньги на этих перестановок тренеров! Чем вам не угодил НИКОЛИЧ и д и о т ы
В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» на выезде разгромил «Локомотив» со счетом 3:0.
Московская команда провела восьмой матч под руководством главного тренера Маркуса Гисдоля.
После назначения немца «Локо» одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел три поражения.
- Гисдоль возглавил команду 10 октября.
- В РПЛ москвичи идут на 4-м месте.
- Сегодня «Локомотив» потерял шансы на плей-офф ЛЕ.