«Локомотив» после назначения Гисдоля выиграл 2 из 8 матчей

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» на выезде разгромил «Локомотив» со счетом 3:0.

Московская команда провела восьмой матч под руководством главного тренера Маркуса Гисдоля.

После назначения немца «Локо» одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел три поражения.