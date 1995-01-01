«Локомотив» проиграл 5 матчей подряд. При Гисдоле у клуба 2 победы в 11 матчах

интересно а вот есть такие болелы которые верили что при Гисдоле команда прям заиграет? ))
«Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.
Московский клуб потерпел пятое поражение подряд. В 11 матчах под руководством Маркуса Гисдоля «Локомотив» одержал две победы, трижды сыграл вничью и уступил в шести матчах.
- «Локо» вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе Е.
- Команда Гисдоля ни разу не победила в группе, набрав 2 очка.
- Столичный клуб не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд (5 ничьих, 12 поражений).
«Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков