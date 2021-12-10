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  • «Локомотив» проиграл 5 матчей подряд. При Гисдоле у клуба 2 победы в 11 матчах

«Локомотив» проиграл 5 матчей подряд. При Гисдоле у клуба 2 победы в 11 матчах

10 декабря 2021, 11:53
19

«Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

Московский клуб потерпел пятое поражение подряд. В 11 матчах под руководством Маркуса Гисдоля «Локомотив» одержал две победы, трижды сыграл вничью и уступил в шести матчах.

  • «Локо» вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе Е.
  • Команда Гисдоля ни разу не победила в группе, набрав 2 очка.
  • Столичный клуб не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд (5 ничьих, 12 поражений).

«Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Локомотив Гисдоль Маркус
Комментарии (19)
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aubergine
1639128678
Был хороший тренер Николич, нахрена взяли этого Гисдобола?
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Taps
1639129190
Гиздобол ведёт локомотив под откос ... Зато кто-то бабла на халяву срубил.
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(Меня за банили)
1639130400
Это все лимит на легов и распил компания. Эти две вещи наш футбол и гробят!
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yujhhg00
1639130580
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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Дедуктор
1639132358
Крепитесь, братья-пацаки. Проводники, то есть. Гисдоль не даст вам провалиться в недра ФНЛ. Зацепитесь за нужное место. Другое дело, не стыдно вам? У вас проводницы вообще все титулы берут, а вы влачите столь жалкое существование. Може, пора сказать строго: Цорн, твою ..., иди сюда. Иди сюда, говорю. Гисдолю не говорите ничего. Гисдоль - подневольный человек. Ему сказали - будешь тренером! Он и взял под козырёк. Служба!
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Skull_Boy
1639132474
Эх как же мне нравится как немчура развел л0х0м0т0в, не зря же говорят без л0ха и жизнь плоха и даже книга такая есть
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DOCTOR PENALTY
1639132639
И что теперь? Опять новый тренер? У Локо со Спартаком эксклюзивный турнир.
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Красногорск_Фан
1639133941
Виновных к ответу! Гисдобол в одном лице не виноват. Хотя никак себя не показал с положительной стороны (кроме выигрыша конкурса близнецов Томаса Андерса из модерн токинг). Все от руководства и распильной политики. И то что Рангник свалил без морального и материального ущерба значит с кем то в доле.
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the teacher
1639135593
интересно а вот есть такие болелы которые верили что при Гисдоле команда прям заиграет? ))
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neveldomha
1639142416
Ваш бронепоезд стоит на запасном пути.
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