«Локомотив» проиграл 5 матчей подряд. При Гисдоле у клуба 2 победы в 11 матчах

«Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

Московский клуб потерпел пятое поражение подряд. В 11 матчах под руководством Маркуса Гисдоля «Локомотив» одержал две победы, трижды сыграл вничью и уступил в шести матчах.

«Локо» вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе Е.

Команда Гисдоля ни разу не победила в группе, набрав 2 очка.

Столичный клуб не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд (5 ничьих, 12 поражений).

«Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков