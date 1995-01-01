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    «Локомотив» проиграл 5 матчей подряд. При Гисдоле у клуба 2 победы в 11 матчах

    «Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

    Московский клуб потерпел пятое поражение подряд. В 11 матчах под руководством Маркуса Гисдоля «Локомотив» одержал две победы, трижды сыграл вничью и уступил в шести матчах.

    • «Локо» вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе Е.
    • Команда Гисдоля ни разу не победила в группе, набрав 2 очка.
    • Столичный клуб не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд (5 ничьих, 12 поражений).

    «Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии15
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      Рейтинг: +319

      the teacher 38 минут назад

      интересно а вот есть такие болелы которые верили что при Гисдоле команда прям заиграет? ))

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      Рейтинг: +3099

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Виновных к ответу! Гисдобол в одном лице не виноват. Хотя никак себя не показал с положительной стороны (кроме выигрыша конкурса близнецов Томаса Андерса из модерн токинг). Все от руководства и распильной политики. И то что Рангник свалил без морального и материального ущерба значит с кем то в доле.

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      Рейтинг: +21983

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      И что теперь? Опять новый тренер? У Локо со Спартаком эксклюзивный турнир.

      0
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      Рейтинг: +13086

      Skull_Boy 1 час назад

      Эх как же мне нравится как немчура развел л0х0м0т0в, не зря же говорят без л0ха и жизнь плоха и даже книга такая есть

      1
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      Рейтинг: +3987

      Дедуктор 1 час назад

      Крепитесь, братья-пацаки. Проводники, то есть. Гисдоль не даст вам провалиться в недра ФНЛ. Зацепитесь за нужное место. Другое дело, не стыдно вам? У вас проводницы вообще все титулы берут, а вы влачите столь жалкое существование. Може, пора сказать строго: Цорн, твою ..., иди сюда. Иди сюда, говорю.
      Гисдолю не говорите ничего. Гисдоль - подневольный человек. Ему сказали - будешь тренером! Он и взял под козырёк. Служба!

      0
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      Рейтинг: +12139

      Cleaner 1 час назад

      Бомбардир, правильно будет Гисдоль, а не гРисдоль! И не ГиЗдоль!

      1
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      Рейтинг: +1136

      aubergine > Cleaner 1 час назад

      Правильно будет Гиздабол :)

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      Рейтинг: +613

      99-й > aubergine 1 час назад

      ГиБСДУН то же пойдет

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      Рейтинг: +10

      yujhhg00 2 часа назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
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      Рейтинг: +13086

      Skull_Boy > yujhhg00 1 час назад

      Я уже писал тебе, что буду ставить на твою ж0пу сколько она выдержит черных писюнов

      0
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      Рейтинг: +63

      (Меня за банили) 2 часа назад

      Это все лимит на легов и распил компания. Эти две вещи наш футбол и гробят!

      2
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      Рейтинг: +53

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 2 часа назад

      Позор железяки))))

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      Рейтинг: +979

      Taps 2 часа назад

      Гиздобол ведёт локомотив под откос ...
      Зато кто-то бабла на халяву срубил.

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