«Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

«Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы и вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе Е.
Столичный клуб занял последнее место в группе еврокубков в четвертом сезоне подряд.
В последний раз «Локо» выходил в плей-офф еврокубка в сезоне-2017/18. Тогда команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы.
- «Локомотив» ни разу не победил в группе, набрав 2 очка.
- Столичный клуб не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд (5 ничьих, 12 поражений).
- «Локомотив» проиграл 6 из 11 матчей при Гисдоле.
Источник: Бомбардир.ру