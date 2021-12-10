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  • «Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

«Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

10 декабря 2021, 08:21
8

«Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы и вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе Е.

Столичный клуб занял последнее место в группе еврокубков в четвертом сезоне подряд.

В последний раз «Локо» выходил в плей-офф еврокубка в сезоне-2017/18. Тогда команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы.

  • «Локомотив» ни разу не победил в группе, набрав 2 очка.
  • Столичный клуб не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд (5 ничьих, 12 поражений).
  • «Локомотив» проиграл 6 из 11 матчей при Гисдоле.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Локомотив
Комментарии (8)
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ilichkadr
1639114810
Локо с Гистолем это какое-то недоразумение.
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Алекс636363
1639116599
чтобы это позорище еще лет десять не играло в еврокубках. и цска тоже. отстой
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Phaust
1639117350
А все говорили, что Спартак опозорится. Честно говоря, я думал Локо достойно выступит.
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Sviro
1639119711
Стабильность - это хорошо. Руководство стабильно занимается хернёй, игроки стабильно нестабильны игрой.
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Yuriysss
1639123440
Позорная команда играющая каждый год в еврокубках и не набирающая очков для страны!!!Слабое звено!!!
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vmonomah17
1639124628
Скоро руководство локо опять побегут к шпалычу умолять его возглавить клуб. А после того, как он наладит игру и выведит клуб в лидеры снова уволят.
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Bozigit
1639152573
Почётное четвёртое место
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