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    «Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

    «Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы и вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе Е.

    Столичный клуб занял последнее место в группе еврокубков в четвертом сезоне подряд.

    В последний раз «Локо» выходил в плей-офф еврокубка в сезоне-2017/18. Тогда команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы.

    • «Локомотив» ни разу не победил в группе, набрав 2 очка.
    • Столичный клуб не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд (5 ничьих, 12 поражений).
    • «Локомотив» проиграл 6 из 11 матчей при Гисдоле.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1394

      vmonomah17 7 минут назад

      Скоро руководство локо опять побегут к шпалычу умолять его возглавить клуб.
      А после того, как он наладит игру и выведит клуб в лидеры снова уволят.

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      Рейтинг: +352

      Yuriysss 27 минут назад

      Позорная команда играющая каждый год в еврокубках и не набирающая очков для страны!!!Слабое звено!!!

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      Рейтинг: +703

      КрымForever 1 час назад

      При этом Локомотив оброс всякими фашистскими кровососами вроде «Томас Цорн Спортменеджмент» и «Рангник Консалтинг» которые бабло лопатой из клуба выгребают, ни за что не отвечая.

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      Рейтинг: +1618

      Sviro 1 час назад

      Стабильность - это хорошо. Руководство стабильно занимается хернёй, игроки стабильно нестабильны игрой.

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      Рейтинг: +88

      Phaust 2 часа назад

      А все говорили, что Спартак опозорится. Честно говоря, я думал Локо достойно выступит.

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      Рейтинг: +664

      Алекс636363 2 часа назад

      чтобы это позорище еще лет десять не играло в еврокубках. и цска тоже. отстой

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      Рейтинг: +13166

      ilichkadr 2 часа назад

      Локо с Гистолем это какое-то недоразумение.

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