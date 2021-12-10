«Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

«Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы и вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе Е.

Столичный клуб занял последнее место в группе еврокубков в четвертом сезоне подряд.

В последний раз «Локо» выходил в плей-офф еврокубка в сезоне-2017/18. Тогда команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы.