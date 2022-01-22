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    Маркус Гисдоль - статистика

    Тренер
    Имя Маркус
    Фамилия Гисдоль
    Гражданство Германия
    Дата рождения 17 августа 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Локомотив 5 2 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.01.2022 Яблонец 1 : 1 Локомотив
    26.01.2022 Спарта 2 : 3 Локомотив
    04.02.2022 Мальме 1 : 1 Локомотив
    10.02.2022 Локомотив 4 : 2 Гетеборг
    19.02.2022 Мольде 3 : 0 Локомотив
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