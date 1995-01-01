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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Гисдоль покинул «Локомотив». Он попрощался с командой (Metaratings)

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль покинул расположение клуба.

    По информации Metaratings, 52-летний немец уже попрощался с командой.

    • Гисдоль возглавил «Локо» в октябре 2021 года.
    • При нем команда одержала 3 победы в 12 матчах.
    • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14431

      житель СПб 57 минут назад

      Не долго музыка играла... Но и не о чем жалеть то - судя по результатам.

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      Рейтинг: +2196

      Январь 59 1 час назад

      Скатертью дорога.

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