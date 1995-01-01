Гисдоль покинул «Локомотив». Он попрощался с командой (Metaratings)

Не долго музыка играла... Но и не о чем жалеть то - судя по результатам.
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль покинул расположение клуба.
По информации Metaratings, 52-летний немец уже попрощался с командой.
- Гисдоль возглавил «Локо» в октябре 2021 года.
- При нем команда одержала 3 победы в 12 матчах.
- «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.
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