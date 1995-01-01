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    Гисдоль – о 0:1 с «Марселем»: «Локомотив» смотрелся лучше во втором тайме. Не воспользовались возможностями»

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль прокомментировал поражение в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем» (0:1).

    «Марсель» очень хорошо действовал в первом тайме. Нам нужно было компактнее действовать в обороне, а также использовать контратаки.

    У «Локомотива» было несколько хороших возможностей забить гол, но, к сожалению, мы ими не воспользовались. А соперник смог поразить наши ворота с углового. Во втором тайме смотрелись лучше, но изменить счет на табло не смогли.

    В перерыве сделали корректировку, стали действовать в одного нападающего — Петров был нашим «наконечником», а Смолов чуть оттянулся назад. Это позволило быть острее.

    Травма Камано? Каждая потеря для нас очень болезненная. У него какая-то проблема с локтем, но мы ждем более подробную информацию от врачей», – сказал Гисдоль.

    • «Локомотив» занял 4-е место в группе и вылетел из еврокубков.
    • Команда Гисдоля набрала 2 очка в 6 турах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +766

      mama1991 23 минуты назад

      Переименовывайте в трамвай москва

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      Рейтинг: +2493

      yorgenbarenz 1 час назад

      Кто-то сознательно убивает наш футбол.Набирают за бешеные деньги отбросы из-за бугра,тренеров нормальных выгоняют....

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      Рейтинг: +664

      Алекс636363 2 часа назад

      пи.доль

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      Рейтинг: +13081

      житель СПб 3 часа назад

      Новые тренеры команду испортили окончательно.

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