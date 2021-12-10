Гисдоль – о 0:1 с «Марселем»: «Локомотив» смотрелся лучше во втором тайме. Не воспользовались возможностями»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль прокомментировал поражение в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем» (0:1).

«Марсель» очень хорошо действовал в первом тайме. Нам нужно было компактнее действовать в обороне, а также использовать контратаки.

У «Локомотива» было несколько хороших возможностей забить гол, но, к сожалению, мы ими не воспользовались. А соперник смог поразить наши ворота с углового. Во втором тайме смотрелись лучше, но изменить счет на табло не смогли.

В перерыве сделали корректировку, стали действовать в одного нападающего — Петров был нашим «наконечником», а Смолов чуть оттянулся назад. Это позволило быть острее.

Травма Камано? Каждая потеря для нас очень болезненная. У него какая-то проблема с локтем, но мы ждем более подробную информацию от врачей», – сказал Гисдоль.