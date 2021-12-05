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    Цорн: «Оценку Гисдолю выставим после зимних сборов и возобновления РПЛ»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн призвал пока не оценивать работу главного тренера Маркуса Гисдоля. У команды шесть матчей без побед.

    «Что касается игры и работы тренера, думаю, что оценку следует ставить после проведенных зимних сборов и возобновления чемпионата.

    Гисдоль не провел ни одной игры, имея в своем распоряжении весь состав. Он столкнулся с большим количеством травм, которые были получены игроками еще до его прихода. Когда даже кто-то из игроков возвращается в строй, то он по необходимости выходит на матч не полностью долеченным и опять получает повреждение», – сказал Цорн.

    • «Локомотив» идет в РПЛ вне зоны еврокубков.
    • Накануне команда проиграла «Уралу» дома (0:1).
    • Следующий соперник – «Марсель» (9 декабря).

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 09:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12000

      Cleaner 7 минут назад

      Так и брать Гисдоля нужно было не в СЕРАДИНЕ сезона, а в ЗИМНЮЮ паузу! Глупое решение недалекого руководства Локо. Цорна в отставку!

      0
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      Рейтинг: +14806

      paracetamol 44 минуты назад

      Оценку тебе надо выставлять и как коррупционеру, в первую очередь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14201

      KLIM777 1 час назад

      у вас команда говно, какие тут оценки. Этому Ранхигу лучше поставьте оценку и тому, кто притащил это чучело

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