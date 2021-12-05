Цорн: «Оценку Гисдолю выставим после зимних сборов и возобновления РПЛ»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн призвал пока не оценивать работу главного тренера Маркуса Гисдоля. У команды шесть матчей без побед.

«Что касается игры и работы тренера, думаю, что оценку следует ставить после проведенных зимних сборов и возобновления чемпионата.

Гисдоль не провел ни одной игры, имея в своем распоряжении весь состав. Он столкнулся с большим количеством травм, которые были получены игроками еще до его прихода. Когда даже кто-то из игроков возвращается в строй, то он по необходимости выходит на матч не полностью долеченным и опять получает повреждение», – сказал Цорн.