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  • Цорн: «Оценку Гисдолю выставим после зимних сборов и возобновления РПЛ»

Цорн: «Оценку Гисдолю выставим после зимних сборов и возобновления РПЛ»

5 декабря 2021, 09:21
19

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн призвал пока не оценивать работу главного тренера Маркуса Гисдоля. У команды шесть матчей без побед.

«Что касается игры и работы тренера, думаю, что оценку следует ставить после проведенных зимних сборов и возобновления чемпионата.

Гисдоль не провел ни одной игры, имея в своем распоряжении весь состав. Он столкнулся с большим количеством травм, которые были получены игроками еще до его прихода. Когда даже кто-то из игроков возвращается в строй, то он по необходимости выходит на матч не полностью долеченным и опять получает повреждение», – сказал Цорн.

  • «Локомотив» идет в РПЛ вне зоны еврокубков.
  • Накануне команда проиграла «Уралу» дома (0:1).
  • Следующий соперник – «Марсель» (9 декабря).

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Гисдоль Маркус Цорн Томас
Комментарии (19)
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paracetamol
1638689309
Оценку тебе надо выставлять и как коррупционеру, в первую очередь!
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Красногорск_Фан
1638695188
Цорн , изыди. В мире много других команд которые можно развести на бабки. Икота , икота. Перейди на федота
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fhnv
1638698434
тебя ЦОРН за одно место вообще бы взять и на нары отправить лет на 10 за твои тёмные делишки
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JTherry
1638702591
из 10 матчей - 2 победы, болелы Локо в ах*е... на какую оценку можно рассчитывать..?
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Vitaga
1638709605
а как этот гиздоль кричал по началу-... времени на раскачку нет... я сейчас всё поправлю.... гиздоболь он как и этот цорн. жулики
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Князев
1638727856
Вас всех надо выгонять ещё до сборов. И отправить на все четыре стороны вместе с уходом в отпуск. Не желаю вас видеть весной.
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Hektor 84
1638732668
Смешной утырок! Развалил Спартак, теперь Локо добивает. Кто следующий?
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Антибиотик
1638895252
Сейчас Цорн будет тянуть время, как можно дольше. Потом свалит, оставив клуб ни с чем. Сколько раз такое было и ни одной прокурорской проверки. Вот где стадо не пуганных быков. В Локомотиве еще не один спортивный чиновник не ответил за свои деяния.
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the teacher
1638899954
а можно просто выставить? без оценки
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derrik2000
1638969300
"Что касается игры и работы тренера, думаю, что оценку следует ставить после проведенных зимних сборов и возобновления чемпионата." Как в том анекдоте: "Операционная. Идёт подготовка к операции. На операционном стол лежит пациент. Рядом - профессор. Их разговор: (Профессор) - "Сегодня Вас будет оперировать наш студент, находящийся на практике". (Пациент) - "Вы что, с ума все посходили???!!! А вдруг он меня зарежет???" (Профессор) - "А мы ему за это двоечку поставим". Так и с Гисдолем будет.
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