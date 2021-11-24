Гисдоль – о матче с «Лацио»: «Локо» нужна только победа, но мы не можем играть с открытым забралом. Нас просто убьют»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио».

«Очень важно, чтобы мы сконцентрировались на своей игре. Завтра нам нужна только победа, но мы не можем играть с открытым забралом против «Лацио». Иначе нас просто убьют.

Нам нужен баланс между защитой и нападением. Как только у нас появятся моменты для атаки – ими нужно будет пользоваться и бежать. Но забывать об обороне нельзя.

В «Лацио» я вижу хорошую и сплоченную команду. Вся команда очень качественная, и мне не хотелось бы выделять какого-то одного игрока. Надеюсь, что наши задумки и наработки будут реализованы на поле. И это принесeт свои плоды», – сказал Гисдоль.

«Локомотив» примет «Лацио» завтра, 25 ноября.

Начало матча – в 20:45 мск.

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