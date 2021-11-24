Сарри – о «Локомотиве»: «После смены тренера это совсем другая команда. «Лацио» будет сложно»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом».

— Что вы ждете от игры с «Локомотивом»?

— После смены тренера это совсем другая команда. Из-за этого для нас будет сложно, потому что мы не можем использовать те же наработки, что и в домашнем матче.

«Локомотиву» нужно победить, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Но и нам тоже нужно набирать свои очки. Это будет сложная игра, возможно, даже открытая, в теории, потому что результат нужен всем.

— Матч посреди недели между играми с «Наполи» и «Ювентусом». Насколько важна эта игра?

— Мы должны двигаться от одной игры к другой. Если мы будет думать о предстоящем матче в чемпионате с «Наполи», из этого ничего хорошего не выйдет. Посмотрим, что будет завтра вечером и потом решим, что будем делать дальше.

«Локомотив» примет «Лацио» завтра, 25 ноября.

Начало матча – в 20:45 мск.

Смолов может сыграть с «Лацио». Жемалетдинов пропустит игру