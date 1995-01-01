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    Сарри – о «Локомотиве»: «После смены тренера это совсем другая команда. «Лацио» будет сложно»

    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом».

    — Что вы ждете от игры с «Локомотивом»?

    — После смены тренера это совсем другая команда. Из-за этого для нас будет сложно, потому что мы не можем использовать те же наработки, что и в домашнем матче.

    «Локомотиву» нужно победить, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Но и нам тоже нужно набирать свои очки. Это будет сложная игра, возможно, даже открытая, в теории, потому что результат нужен всем.

    — Матч посреди недели между играми с «Наполи» и «Ювентусом». Насколько важна эта игра?

    — Мы должны двигаться от одной игры к другой. Если мы будет думать о предстоящем матче в чемпионате с «Наполи», из этого ничего хорошего не выйдет. Посмотрим, что будет завтра вечером и потом решим, что будем делать дальше.

    • «Локомотив» примет «Лацио» завтра, 25 ноября.
    • Начало матча – в 20:45 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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