Смолов может сыграть с «Лацио». Жемалетдинов пропустит игру

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о ситуации с травмированными футболистами перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио».

«Сейчас у нас ситуация с составом лучше, чем в прошлой игре. В матче с «Ахматом» была ужасная ситуация. У нас есть больше вариантов для состава. Рифат Жемалетдинов не сможет принять участие в завтрашнем матче. Федор Смолов – вполне, мы рассматриваем его.

Сегодня тренировали и атаку, и оборону. Большое внимание нам нужно уделять началу атаки от наших ворот – соперник будет высоко прессинговать. Нам нужно тренировать короткие передачи, чтобы выходить из прессинга», – сказал Гисдоль.