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    Смолов может сыграть с «Лацио». Жемалетдинов пропустит игру

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о ситуации с травмированными футболистами перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио».

    «Сейчас у нас ситуация с составом лучше, чем в прошлой игре. В матче с «Ахматом» была ужасная ситуация. У нас есть больше вариантов для состава. Рифат Жемалетдинов не сможет принять участие в завтрашнем матче. Федор Смолов – вполне, мы рассматриваем его.

    Сегодня тренировали и атаку, и оборону. Большое внимание нам нужно уделять началу атаки от наших ворот – соперник будет высоко прессинговать. Нам нужно тренировать короткие передачи, чтобы выходить из прессинга», – сказал Гисдоль.

    • «Локомотив» примет «Лацио» завтра, 25 ноября.
    • Начало матча – в 20:45 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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