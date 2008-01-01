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    Гисдоль покинул «Локомотив» без предупреждения («СЭ»)

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль не стал предупреждать руководство и тренерский штаб о своем уходе. Они узнали о решении немца от его представителя.

    Еще вчера Гисдоль был в расположении клуба.

    • Гисдоль уже покинул Россию и не планирует возвращаться.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Марвин Комппер.
    • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

    Гисдоль выиграл в «Локомотиве» 37% матчей РПЛ. Это худший показатель в истории клуба

    Экс-президент «Локомотива» Наумов – о Гисдоле: «Скатертью дорожка. Можно заменить Черевченко, Маминовым, Пашининым»

    DFB поставил ультиматум перед Гисдолем: либо отъезд из России, либо невозможность дальнейшей работы в Германии (Иван Карпов)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии14
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      Рейтинг: +13235

      Barmaleushka 34 минуты назад

      Угисдолил в "тысячелетний" еврорейх .

      0
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      Рейтинг: +306

      Конопляных дел мастер 1 час назад

      Засцал немчура.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +94469

      zigbert 1 час назад

      Тут как раз Черевченко стал свободным.

      0
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      Рейтинг: +16081

      Garrincha58 2 часа назад

      в России таких гисдолей с вагон и маленькая электричка

      2
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      Рейтинг: +14162

      Cleaner 2 часа назад

      КРЫСА!..(((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1244

      Vitaga 3 часа назад

      ))) ну и Слава Богу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      Форвард 79 3 часа назад

      Пусть валит кого кого, а о его решении жалеть не приходится
      Только пусть сначала неустойку выплатит и скатертью дорожка

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +510

      Solist345345 3 часа назад

      А Марвин чё остался?!

      0
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      Рейтинг: +13466

      Skull_Boy 3 часа назад

      Да пусть валит и таких убогих физруков в России полно

      4
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      Рейтинг: +3235

      Иван Петров 1986 3 часа назад

      Вот хваленая ихняя демократия - если старший брат разрешил, то никакие законы, никакие контракты можно не соблюдать.

      4
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      Рейтинг: +4672

      FENIX-SL > Иван Петров 1986 3 часа назад

      это его жизнь
      его выбор
      при чем тут демократия ИХНЯЯ
      на территории России ее нет, на территории России контракт - какие вопросы могут быть?

      1
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      Рейтинг: +3235

      Иван Петров 1986 > FENIX-SL 2 часа назад

      В контракте прописана неустойка если что.

      0
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      Рейтинг: +4672

      FENIX-SL > Иван Петров 1986 2 часа назад

      и чего?
      тебя сильно интересует неустойка эта? что то с нее прилетит?
      пффф
      еще за деньги газпрома скажи беспокоишься

      1
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      Рейтинг: +245

      Ollegator > FENIX-SL 1 час назад

      Если бы её на территории России не было, вы бы не смогли так спокойно рот раскрывать :)

      2
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