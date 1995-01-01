Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Карпин может возглавить «Локомотив» вместо Гисдоля

    Стало известно, кто может возглавить «Локомотив» после ухода Маркуса Гисдоля.

    По информации «Матч ТВ», главный тренер сборной России Валерий Карпин – один из основных кандидатов на эту должность. Его контракт с РФС действует до конца марта.

    Руководство «Локомотива» уже связывалось с Карпиным на предмет возможного сотрудничества.

    • Столичный клуб объявил об уходе Гисдоля во вторник, 1 марта.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Марвин Комппер.
    • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

    Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000

    Карпин: «Из «Локомотива» и «Краснодара» никто не обращался»

    «Краснодар» заинтересован в Карпине. Его контракт с РФС истекает в конце марта

    Цорн – о Карпине в «Локо»: «Ни с кем не ведем переговоры»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:19
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2240

      фанат джигурды 2 часа назад

      А я бы посмотрел на Карпина в Локомотиве.

      Надоели отбойная трусость Лысого и непонятно что в исполнении Гиздоболя!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3963

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Сюрреализм. Карпин в Локомотиве. Да минет нас чаша сия. Правильно говорили - возьмите тех кто имеет опыт побед в чемпионате (ах). Не надо учиться на Локомотиве.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2240

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 2 часа назад

      Ну, Семак имеет. А он сильный тренер? Даже Лысый сильнее и тактически грамотнее.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3963

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 1 час назад

      Мне он не нравится и все. Ничего не могу с собой поделать. И даже не буду подводить под это обоснования. Стрижкой не вышел.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2240

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 1 час назад

      На вкус и цвет все фломастеры разные.

      Вспоминаем тренеров- чемпионов России. Понятное дело наших.
      Юрий Палыч, Романцев, Бердыев, Газзаев, Слуцкий...
      А есть ли выбор?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3963

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 55 минут назад

      Можно взять из других Чемпов. с опытом (славянских, южноамериканских). Лысый вот побеждал где-то. Да и эти тоже хороши. Валера сколько не брал команд у него был всплеск до первой пятерки а потом спад. Который заканчивался расставанием.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      Guinnesss 3 часа назад

      Супер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14191

      Cleaner 3 часа назад

      И в ФНЛ!..)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3525

      Gek Dement 3 часа назад

      Лучше в Краснодар вместо Фарке..)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14191

      Cleaner > Gek Dement 3 часа назад

      За что Вы так Краснодар не любите???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4451

      neim 3 часа назад

      Ну да, а кули делать, сборную теперь можно вообще не созывать и тренер соответственно там не нужен ))).

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +733

      jek718875 3 часа назад

      Вах,вах, вах...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94470
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11