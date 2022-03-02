Карпин может возглавить «Локомотив» вместо Гисдоля

Стало известно, кто может возглавить «Локомотив» после ухода Маркуса Гисдоля.

По информации «Матч ТВ», главный тренер сборной России Валерий Карпин – один из основных кандидатов на эту должность. Его контракт с РФС действует до конца марта.

Руководство «Локомотива» уже связывалось с Карпиным на предмет возможного сотрудничества.

Столичный клуб объявил об уходе Гисдоля во вторник, 1 марта.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Марвин Комппер.

«Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

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