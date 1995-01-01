Карпин может возглавить «Локомотив» вместо Гисдоля

А я бы посмотрел на Карпина в Локомотиве.
Надоели отбойная трусость Лысого и непонятно что в исполнении Гиздоболя!!!
Стало известно, кто может возглавить «Локомотив» после ухода Маркуса Гисдоля.
По информации «Матч ТВ», главный тренер сборной России Валерий Карпин – один из основных кандидатов на эту должность. Его контракт с РФС действует до конца марта.
Руководство «Локомотива» уже связывалось с Карпиным на предмет возможного сотрудничества.
- Столичный клуб объявил об уходе Гисдоля во вторник, 1 марта.
- Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Марвин Комппер.
- «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.
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Карпин: «Из «Локомотива» и «Краснодара» никто не обращался»
«Краснодар» заинтересован в Карпине. Его контракт с РФС истекает в конце марта