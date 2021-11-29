Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гисдоль – после поражения от «Арсенала»: «Поле было непростое, а соперник оказался готов бороться»

Гисдоль – после поражения от «Арсенала»: «Поле было непростое, а соперник оказался готов бороться»

29 ноября 2021, 22:55
8

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о поражении своей команды от «Арсенала» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

«Знали изначально, что сегодня нам предстоит непростой матч. Поле было непростое. А соперник был готов бороться. Игра шла на равных в начале встречи.

Первый гол мы пропустили вследствие индивидуальной ошибки, второй мяч нам забили после углового. Было довольно сложно вернуться в игру, но ребята старались сделать всe возможное. Однако сегодня этого оказалось недостаточно», – сказал Гисдоль.

  • «Локо» проиграл 3 матча подряд с общим счетом 2:8.
  • Серия команды без побед достигла 5 игр.
  • Москвичи идут на 4-м месте в таблице РПЛ.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Гисдоль Маркус
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
хряк СМ
1638218682
В России в конце ноября и в декабре играть в футбол нельзя! Но какие-то идиоты эту тему продвинули.
Ответить
Vitaga
1638229814
уволят этого недотренера. с выплатой компенсации..ппц уроды так бездарно просирать деньги РЖД
Ответить
Enter2006
1638230212
Вот и весь реальный результат работы нанятых "высокоэффективных немцев" в Локо с их "консалтинговым агентством".
Ответить
Дедуктор
1638243338
Вот, сложились уже определенные впечатления. Хороший дядько этот Гисдоль. Добрый дядько. Но глупый. Какой тренер? А при чем тут тренер? Вообще, не тренер. Просто, добрый глупый дядько. Водит дружбу с умным дядькой (но тоже не тренером) неким Рангником. Вот, и всё. А Локомотиву - вперед и с песней. В пердив. Где ему и место.
Ответить
моэм
1638251835
Поле виновато ... от наших то это слышать привычно , но чтобы немец пел как наши - это нечто ...как то быстро Гисдоль "обрусел" , во всяком случае оправдания поражения.
Ответить
vladimir-7
1638270110
Гисдоль, скажи спасибо тульскому Арсеналу, что они не забили ещё три гола, а то вы проиграли бы 6:1.
Ответить
bomilazdeshnii
1638288272
Отгиздолили по всем правилам. Божовичу и игрокам Арсенала респект. А Локомотив жалко.
Ответить
Главные новости
«Ливерпуль» оформил трансфер за 140 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
1
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
3
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
13
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
2
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
3
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
13
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
8
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+