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    Гисдоль – после поражения от «Арсенала»: «Поле было непростое, а соперник оказался готов бороться»

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о поражении своей команды от «Арсенала» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

    «Знали изначально, что сегодня нам предстоит непростой матч. Поле было непростое. А соперник был готов бороться. Игра шла на равных в начале встречи.

    Первый гол мы пропустили вследствие индивидуальной ошибки, второй мяч нам забили после углового. Было довольно сложно вернуться в игру, но ребята старались сделать всe возможное. Однако сегодня этого оказалось недостаточно», – сказал Гисдоль.

    • «Локо» проиграл 3 матча подряд с общим счетом 2:8.
    • Серия команды без побед достигла 5 игр.
    • Москвичи идут на 4-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    29.11.2021 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +371

      хряк СМ 1 час назад

      В России в конце ноября и в декабре играть в футбол нельзя!
      Но какие-то идиоты эту тему продвинули.

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