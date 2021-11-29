Гисдоль – после поражения от «Арсенала»: «Поле было непростое, а соперник оказался готов бороться»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о поражении своей команды от «Арсенала» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

«Знали изначально, что сегодня нам предстоит непростой матч. Поле было непростое. А соперник был готов бороться. Игра шла на равных в начале встречи.

Первый гол мы пропустили вследствие индивидуальной ошибки, второй мяч нам забили после углового. Было довольно сложно вернуться в игру, но ребята старались сделать всe возможное. Однако сегодня этого оказалось недостаточно», – сказал Гисдоль.