Гисдоль – после поражения от «Арсенала»: «Поле было непростое, а соперник оказался готов бороться»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о поражении своей команды от «Арсенала» (1:3) в 16-м туре РПЛ.
«Знали изначально, что сегодня нам предстоит непростой матч. Поле было непростое. А соперник был готов бороться. Игра шла на равных в начале встречи.
Первый гол мы пропустили вследствие индивидуальной ошибки, второй мяч нам забили после углового. Было довольно сложно вернуться в игру, но ребята старались сделать всe возможное. Однако сегодня этого оказалось недостаточно», – сказал Гисдоль.
- «Локо» проиграл 3 матча подряд с общим счетом 2:8.
- Серия команды без побед достигла 5 игр.
- Москвичи идут на 4-м месте в таблице РПЛ.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»