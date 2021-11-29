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РПЛ. «Арсенал» победил «Локомотив» и покинул зону вылета

29 ноября 2021, 20:59
38

В 16-м туре чемпионата России «Локомотив» на выезде проиграл «Арсеналу» со счетом 1:3.

Победу тулякам принесли голы Даниила Хлусевича, Евгения Маркова и Георгия Костадинова. У москвичей отличился Пабло.

«Арсенал», набрав три очка, поднялся с 16-го на 12-е место в таблице РПЛ. «Локо», несмотря на поражение, остался на четвертой строчке.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Хлусевич, 17; 2:0 – Марков, 40; 3:0 – Костадинов, 58; 3:1 – Пабло, 90+3.

«Арсенал»: Коченков, Смольников (Давиташвили, 83), Степанов, Радакович, Сокол, Гулиев, Э. Кангва, Костадинов (Камболов, 75), Хлусевич, К. Кангва, Марков (Луценко, 65).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Мурило (Пабло, 46), Едвай, Рыбус (Рыбчинский, 61), Петров (Зинович, 68), Баринов, Марадишвили, Бека-Бека (Бабкин, 76), Смолов (Борисенко, 69), Лисакович.

Предупреждения: Костадинов, 73; Хлусевич, 78; Камболов, 85 – Рыбус, 52; Едвай, 61; Лисакович, 71.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив
Комментарии (38)
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Иван Петров 1986
1638208980
Вот первый успех Цорна - его для этого и приглашали. Арсенал молодцы ! ! !
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GoLenaStop
1638209238
Арсенал, - это было круто!.. Команды, учитесь у Тулы держать честь своего поля!... Втулили кочегарам по-полной программе. Весёлая и неожданная по результату игра. Всем удачи в следующем туре! СПКНЧ.
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Красногорск_Фан
1638209913
Продали родину, развалили армию )))) жаль подслеповатых фанатов Рангника которым выигрыш ЛЧ наобещали. Ни Рангника ни ЛЧ . Очень все грустно. Играет Казанка , стая директоров которым на клуб посрать, как наглядно показал Рангник, получает ТОП -зарплаты. Уже и игра с волей начали пропадать. Следующим шагом лидеры команды сыбутся.
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Persona_non_Grata
1638209925
Нам до 4-го места всего 5 очков - не всё так плохо )))
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mamba9090909
1638210257
Арсенал молодцы!!! Показали волю к победе. Локомотив показал абсолютно безвольную игру.
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OOOVVV.
1638210282
Молодцы туляки, пустили под откос паровозиков.)))
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ААМ
1638211065
Молодцы туляки. Такой Локо даже на паровоз не тянет.
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житель СПб
1638211998
Поздравления и уважение Арсеналу! А Локо - продолжать совершенствоваться с Цорном!
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Ziklop
1638212066
избиение Локо, отскочили от крупного поражения чудом.
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zigbert
1638259476
Ничего удивительного. Проблемы Локомотива лежат на поверхности. Игра в евро кубках дает о себе знать а тут еще и травмы игроков, тренерская чехарда, изменения в руководстве. Нечто подобное происходит и в Спартаке.
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