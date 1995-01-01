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    РПЛ. «Арсенал» победил «Локомотив» и покинул зону вылета

    В 16-м туре чемпионата России «Локомотив» на выезде проиграл «Арсеналу» со счетом 1:3.

    Победу тулякам принесли голы Даниила Хлусевича, Евгения Маркова и Георгия Костадинова. У москвичей отличился Пабло.

    «Арсенал», набрав три очка, поднялся с 16-го на 12-е место в таблице РПЛ. «Локо», несмотря на поражение, остался на четвертой строчке.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хлусевич, 17; 2:0 – Марков, 40; 3:0 – Костадинов, 58; 3:1 – Пабло, 90+3.

    «Арсенал»: Коченков, Смольников (Давиташвили, 83), Степанов, Радакович, Сокол, Гулиев, Э. Кангва, Костадинов (Камболов, 75), Хлусевич, К. Кангва, Марков (Луценко, 65).

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов, Мурило (Пабло, 46), Едвай, Рыбус (Рыбчинский, 61), Петров (Зинович, 68), Баринов, Марадишвили, Бека-Бека (Бабкин, 76), Смолов (Борисенко, 69), Лисакович.

    Предупреждения: Костадинов, 73; Хлусевич, 78; Камболов, 85 – Рыбус, 52; Едвай, 61; Лисакович, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии30
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      Рейтинг: +54687

      portero 3 минуты назад

      Арсенал должен был еще забивать, Локо или разграбливают или перестраиаают???

      0
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      Рейтинг: +2136

      Ziklop 9 минут назад

      избиение Локо, отскочили от крупного поражения чудом.

      1
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      Рейтинг: +12765

      житель СПб 10 минут назад

      Поздравления и уважение Арсеналу! А Локо - продолжать совершенствоваться с Цорном!

      1
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      Рейтинг: +941

      Mr Green 21 минуту назад

      всякие изменения для начала несут проблемы. зато молодежь играет. сборы пройдут, будем смотреть результат

      1
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      Рейтинг: +2931

      ААМ 26 минут назад

      Молодцы туляки. Такой Локо даже на паровоз не тянет.

      1
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      Рейтинг: +777

      Князев 37 минут назад

      Поздравляю,Теперь команде светит не выше 9-го места. Зато можно продавать футболистов и набивать карманы...

      1
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      Рейтинг: +736

      OOOVVV. 39 минут назад

      Молодцы туляки, пустили под откос паровозиков.)))

      2
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      Рейтинг: +5926

      mamba9090909 39 минут назад

      Арсенал молодцы!!! Показали волю к победе. Локомотив показал абсолютно безвольную игру.

      4
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      Рейтинг: +585

      КрымForever 42 минуты назад

      Стоило только Рангнику покинуть Локомотив и тут такое началось)

      2
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      Рейтинг: +14456

      Persona_non_Grata 45 минут назад

      Нам до 4-го места всего 5 очков - не всё так плохо )))

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