РПЛ. «Арсенал» победил «Локомотив» и покинул зону вылета

В 16-м туре чемпионата России «Локомотив» на выезде проиграл «Арсеналу» со счетом 1:3.

Победу тулякам принесли голы Даниила Хлусевича, Евгения Маркова и Георгия Костадинова. У москвичей отличился Пабло.

«Арсенал», набрав три очка, поднялся с 16-го на 12-е место в таблице РПЛ. «Локо», несмотря на поражение, остался на четвертой строчке.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Хлусевич, 17; 2:0 – Марков, 40; 3:0 – Костадинов, 58; 3:1 – Пабло, 90+3.

«Арсенал»: Коченков, Смольников (Давиташвили, 83), Степанов, Радакович, Сокол, Гулиев, Э. Кангва, Костадинов (Камболов, 75), Хлусевич, К. Кангва, Марков (Луценко, 65).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Мурило (Пабло, 46), Едвай, Рыбус (Рыбчинский, 61), Петров (Зинович, 68), Баринов, Марадишвили, Бека-Бека (Бабкин, 76), Смолов (Борисенко, 69), Лисакович.

Предупреждения: Костадинов, 73; Хлусевич, 78; Камболов, 85 – Рыбус, 52; Едвай, 61; Лисакович, 71.

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