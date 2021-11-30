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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Помощники:
Егор Болховитин, Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR - Владислав Безбородов AVAR - Николай Богач
Резервный судья:
Артем Чистяков
Инспектор:
Николай Левников
Материалы

Арсенал - Локомотив

29.11.2021, Понедельник, 19:00 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 16 тур Арсенал - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
1 тур
24 июля, суббота 20:00 Локомотив 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
8 марта, понедельник 14:00 Арсенал 0:3 Локомотив
15 тур
21 ноября, суббота 19:00 Локомотив 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
6 декабря, пятница 19:30 Арсенал 4:0 Локомотив
12 тур
6 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
4 мая, суббота 19:00 Арсенал 2:0 Локомотив
13 тур
3 ноября, суббота 14:00 Локомотив 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
13 мая, воскресенье 14:00 Арсенал 2:0 Локомотив
1 тур
18 июля, вторник 19:30 Локомотив 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
16 апреля, воскресенье 17:30 Арсенал 0:3 Локомотив
9 тур
1 октября, суббота 17:00 Локомотив 1:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
19 тур
14 марта, суббота 19:00 Локомотив 0:1 Арсенал
2 тур
10 августа, воскресенье 19:30 Арсенал 0:2 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +504

    the teacher 29 ноября 2021, 21:22

    Огиздолились. Часть 2.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 29 ноября 2021, 20:59

    Упс, разгром не получился. К концу матча Локо нашел лубрикант, попаболь меньше уже не будет.

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    Рейтинг: +298

    Мортус 29 ноября 2021, 20:59

    Шикарно, канешна. 30 лямов потратили немцы, играть некому, сами, как тараканы расползаются.

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    Рейтинг: +5954

    ySS 29 ноября 2021, 20:46

    Горит локомотив

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 29 ноября 2021, 20:45

    Арсенал что Лацио для Локо.

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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды 29 ноября 2021, 20:38

    Замахнутся ли пряники на антирекорд Лысого?

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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды 29 ноября 2021, 20:12

    Молодцы, туляки!!!

    Теперь некто Олег 2 билета в купе за 50 тысяч купит!!!

    Прямо, аж, интересно- в каком направлении были 2 за 25...

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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 > фанат джигурды 29 ноября 2021, 20:14

    на СВ 2 места стоят рили 50 касарей.В Сибирь.

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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды > Олег1204 29 ноября 2021, 20:19

    А самолетом не проще?
    Я с женой любим путешествовать, но как-то таких билетов дорогих мы не брали ни разу. К тому же в Сибирь- двое суток трястись)))

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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 > фанат джигурды 29 ноября 2021, 20:21

    Не проще, мы едем не в крупный город,. Либо два с половиной суток в поезде, либо сутки на самолете с куча пересадками

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    Рейтинг: +142

    ДзюбаДуба > Олег1204 29 ноября 2021, 20:58

    В поезде нормас, романтика. Если время позволяет. Лежи себе, курочку жаренную трескай, в окно смотри. Чпокайся в перерывах))

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    Рейтинг: +1114

    SpartakMoskwa 29 ноября 2021, 20:08

    Верим в 3-2

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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 29 ноября 2021, 19:58

    Вперед Тула, отомстите этим бюджетникам за то что я за билеты на поезд с девушкой в одну сторону на которые я спустил 25 касарей за два места в купе

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 29 ноября 2021, 19:49

    И тут рвут Москву((( Разваливают питерские из РФС московский футбол((((

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    Рейтинг: +94

    GINSW > Fusballer 29 ноября 2021, 20:08

    Так играть сами разваляться

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