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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Локомотив
Арсенал - Локомотив: обзор матча 29 ноября 2021
Арсенал
29.11.2021, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Локомотив
17'
Д. Хлусевич
40'
Е. Марков
58'
Г. Костадинов
90+3'
Пабло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Локомотив
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Пабло
Желтая карточка
Р. Камболов
85'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
И. Смольников
83'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
78'
76'
Замена
С. Бабкин
️️️️
А. Бека-Бека
Замена
Р. Камболов
️️️️
Г. Костадинов
75'
Желтая карточка
Г. Костадинов
73'
71'
Желтая карточка
В. Лисакович
69'
Замена
Г. Борисенко
️️️️
Ф. Смолов
68'
Замена
К. Зинович
️️️️
М. Петров
Замена
Е. Луценко
️️️️
Е. Марков
65'
61'
Желтая карточка
Т. Едвай
61'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
М. Рыбус
ГОЛ! 3:0!
Г. Костадинов
58'
52'
Желтая карточка
М. Рыбус
46'
Замена
Пабло
️️️️
М. Серкейра
ГОЛ! 2:0!
Е. Марков
Пас отдал
К. Кангва
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хлусевич
Пас отдал
К. Кангва
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
99
Аяз Гулиев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
73
Максим Петров
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
99
Александру Тудоре
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
3-2-4-1
1
Коченков
8
Смольников
88
Сокол
26
Радакович
5
Степанов
26
Хлусевич
10
Кангва
42
Кангва
70
Костадинов
99
Гулиев
20
Марков
4-2-2-2
53
Худяков
24
Ненахов
4
Едвай
26
Серкейра
31
Рыбус
6
Баринов
6
Бека-Бека
73
Петров
22
Марадишвили
99
Лисакович
90
Смолов
70
Костадинов
88
Камболов
88
Камболов
70
Костадинов
8
Смольников
22
Давиташвили
22
Давиташвили
8
Смольников
20
Марков
48
Луценко
48
Луценко
20
Марков
26
Серкейра
23
Пабло
23
Пабло
26
Серкейра
6
Бека-Бека
6
Бабкин
6
Бабкин
6
Бека-Бека
73
Петров
19
Зинович
19
Зинович
73
Петров
90
Смолов
90
Борисенко
90
Борисенко
90
Смолов
31
Рыбус
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
31
Рыбус
Остались в запасе
Арсенал
Локомотив
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Арсенал - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR - Владислав Безбородов AVAR - Николай Богач
Резервный судья:
Артем Чистяков
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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