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    Гисдоль – о 17-летнем Худякове: «Мне он напоминает молодого Нойера»

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался об игровых качествах вратаря Даниила Худякова.

    «Он очень талантливый игрок. Мне он напоминает молодого Нойера, с которым я работал в «Шальке». Надеюсь, у нас вырастет большой игрок», – сказал Гисдоль.

    • 17-летний Худяков – воспитанник «Локо».
    • Он пропустил 7 голов в 4 матчах за главную команду.
    • В игре с «Лацио» (0:3) голкипер дебютировал в еврокубках и побил рекорд Игоря Акинфеева.

    Гисдоль: «Локомотив» очень достойно смотрелся против европейского топа»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1176

      zarsm 21 минуту назад

      Руками чет махал там перед иммобиле, ой епт, Нойера внатуре возомнил. Клоун

      1
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      Рейтинг: +393

      Vitaga 43 минуты назад

      мне Гисдоль напоминает одного из бесчисленной череды иностранных тренеров Спартака. что быстро сливались получали бешенные отступные и сваливали. скорей всего здесь будет такой же вариант

      0
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      Рейтинг: +3991

      FENIX-SL 1 час назад

      побольше бы 17 летних ребят выпускали в матчи
      тем более против соперников из других лиг
      это как раз обязательно для развития футбола
      а не выпускать жирковых, зюб и прочих

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