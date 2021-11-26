Гисдоль – о 17-летнем Худякове: «Мне он напоминает молодого Нойера»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался об игровых качествах вратаря Даниила Худякова.
«Он очень талантливый игрок. Мне он напоминает молодого Нойера, с которым я работал в «Шальке». Надеюсь, у нас вырастет большой игрок», – сказал Гисдоль.
- 17-летний Худяков – воспитанник «Локо».
- Он пропустил 7 голов в 4 матчах за главную команду.
- В игре с «Лацио» (0:3) голкипер дебютировал в еврокубках и побил рекорд Игоря Акинфеева.
Гисдоль: «Локомотив» очень достойно смотрелся против европейского топа»
Источник: Sport24