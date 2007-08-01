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    Худяков стал самым молодым российским вратарем в еврокубках. Он побил рекорд Акинфеева

    Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков вышел в стартовом составе на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

    Он играет в возрасте 17 лет, 10 месяцев и 16 дней, став самым молодым российским вратарем в еврокубках.

    Худяков побил рекорд капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, который дебютировал в Лиге чемпионов, когда ему было 18 лет, 5 месяцев и 6 дней.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч Премьер»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8542

      Alekxei Z. 30 минут назад

      Все помешаны на рекордах. Порой сами выдумывают номинации.
      Худякову можно только пожелать такого же мастерства и долголетия как у Игоря Акинфеева.

      3
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      Рейтинг: +14577

      paracetamol 31 минуту назад

      Не плохой парниша!

      2
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      Рейтинг: +11580

      NewLife 38 минут назад

      Молодец мальчуган, видать из молодых да ранний, очень понравился, так держать.

      2
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      Рейтинг: +2811

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Ну чтобы хорошо стоял (о). По первым минутам просто царь

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