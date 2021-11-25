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  • Худяков стал самым молодым российским вратарем в еврокубках. Он побил рекорд Акинфеева

Худяков стал самым молодым российским вратарем в еврокубках. Он побил рекорд Акинфеева

25 ноября 2021, 20:59
10

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков вышел в стартовом составе на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

Он играет в возрасте 17 лет, 10 месяцев и 16 дней, став самым молодым российским вратарем в еврокубках.

Худяков побил рекорд капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, который дебютировал в Лиге чемпионов, когда ему было 18 лет, 5 месяцев и 6 дней.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч Премьер»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Локомотив Лацио ЦСКА Акинфеев Игорь Худяков Даниил
Комментарии (10)
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Красногорск_Фан
1637863411
Ну чтобы хорошо стоял (о). По первым минутам просто царь
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NewLife
1637865582
Молодец мальчуган, видать из молодых да ранний, очень понравился, так держать.
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paracetamol
1637866011
Не плохой парниша!
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ySS
1637871805
В России может вырасти ещё один суперголкипер. Удачи парню!
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Черкизовский Кот
1637874789
Подумать только: когда Худяков родился, Игорь уже играл в основе "ЦСКА", а ведь я помню его дебют в ЧР. Как же быстро летит время.
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portero
1637877419
Ну хоть парню повезло с дебютом, а не лавку греть...
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paracetamol
1637879285
Парень старался, но не получилось.
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Venom888
1637927101
Молодец, парень! Достойно сыграл за основу. Успехов в развитии!!
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RUSARM
1637942679
Это пока ни о чем не говорит!! Вот когда он будет и в сборной и в клубе на первых ролях,другой разговор-а так,он сейчас сыграл и все,исчез!!
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general.lizyukov
1637956727
Ну, ждем 800 матчей за клуб ;)
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