Худяков стал самым молодым российским вратарем в еврокубках. Он побил рекорд Акинфеева

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков вышел в стартовом составе на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

Он играет в возрасте 17 лет, 10 месяцев и 16 дней, став самым молодым российским вратарем в еврокубках.

Худяков побил рекорд капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, который дебютировал в Лиге чемпионов, когда ему было 18 лет, 5 месяцев и 6 дней.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Лацио».

Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

Худяков пропустил 4 гола в 3 играх РПЛ.