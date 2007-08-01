Худяков стал самым молодым российским вратарем в еврокубках. Он побил рекорд Акинфеева

Все помешаны на рекордах. Порой сами выдумывают номинации.
Худякову можно только пожелать такого же мастерства и долголетия как у Игоря Акинфеева.
Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков вышел в стартовом составе на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».
Он играет в возрасте 17 лет, 10 месяцев и 16 дней, став самым молодым российским вратарем в еврокубках.
Худяков побил рекорд капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, который дебютировал в Лиге чемпионов, когда ему было 18 лет, 5 месяцев и 6 дней.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Лацио».
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
- Худяков пропустил 4 гола в 3 играх РПЛ.
Худяков побил рекорд Акинфеева. Теперь он самый молодой российский вратарь в основной части еврокубков pic.twitter.com/XlHCGjzibP— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 25, 2021