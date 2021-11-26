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Главный судья:
Артур Соареш Диаш (Порту)
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Локомотив - Лацио

25.11.2021, Четверг, 20:45 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 5 тур Локомотив - Лацио
Лига Европы (2021/2022), группа E
2 тур
30 сентября, четверг 22:00 Лацио 2:0 Локомотив
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 6 3 3 0 7:3 +4 12
2. Лацио 6 2 3 1 7:3 +4 9
3. Марсель 6 1 4 1 6:7 -1 7
4. Локомотив 6 0 2 4 2:9 -7 2
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    Рейтинг: +64

    Ольгерт 26 ноября 2021, 15:51

    Пошли рассуждения о раскладах на последний тур ЛЕ. Играть не умеют и не нужно никуда выходить, только на к*уй.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 26 ноября 2021, 13:10

    Лацио, то треугольник устроили, то квадрат и не дают игрокам
    Локомотива даже понюхать мячик, а вот и третий прилетел.
    Гол забил Дон Педро Хуано Де Гвоздилио.

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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 25 ноября 2021, 22:39

    Судья уже пожалел локо

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 25 ноября 2021, 22:38

    Лацио по всем статьям переиграл Локо, причём в полноги.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 25 ноября 2021, 22:36

    Раскатали Локо. Надо срочно возвращать Николича.

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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 25 ноября 2021, 22:35

    локомотив мертвый

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    Рейтинг: +726

    хряк СМ 25 ноября 2021, 22:18

    Лохомоты просрали, даже ЛК им не светит.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 25 ноября 2021, 22:14

    М-да. Но ничего ещё не потеряно! Нужно забить всего лишь три мяча!

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    Рейтинг: +98

    OstavteLOKO_V_pokoe 25 ноября 2021, 22:13

    ой огиздюливаемся, как славно то! Как же цорн и рангник были правы, какая игра пошла у Локо, атака, система, загляденье! А какие моменты создаем!? При Николиче было такое разве? Да что там...
    Товарищи такая игра, что премию надо гиздюлине и всему штабу, а игрокам доп. паек. И собрать надо нам, товарищи, болельщикам эти деньги и подарить нуждающейся команде!

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 25 ноября 2021, 22:01

    Блин...

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