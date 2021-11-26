Локомотив - Лацио

Пошли рассуждения о раскладах на последний тур ЛЕ. Играть не умеют и не нужно никуда выходить, только на к*уй.
|2 тур
|30 сентября, четверг
|22:00
|Лацио
|2:0
|Локомотив
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Галатасарай
|6
|3
|3
|0
|7:3
|+4
|12
|2.
|Лацио
|6
|2
|3
|1
|7:3
|+4
|9
|3.
|Марсель
|6
|1
|4
|1
|6:7
|-1
|7
|4.
|Локомотив
|6
|0
|2
|4
|2:9
|-7
|2
Лацио, то треугольник устроили, то квадрат и не дают игрокам
Локомотива даже понюхать мячик, а вот и третий прилетел.
Гол забил Дон Педро Хуано Де Гвоздилио.
Раскатали Локо. Надо срочно возвращать Николича.
ой огиздюливаемся, как славно то! Как же цорн и рангник были правы, какая игра пошла у Локо, атака, система, загляденье! А какие моменты создаем!? При Николиче было такое разве? Да что там...
Товарищи такая игра, что премию надо гиздюлине и всему штабу, а игрокам доп. паек. И собрать надо нам, товарищи, болельщикам эти деньги и подарить нуждающейся команде!