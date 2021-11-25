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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Лацио
Локомотив - Лацио: обзор матча 25 ноября 2021
Локомотив
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа E, 5 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
56'
Ч. Иммобиле (П)
63'
Ч. Иммобиле (П)
87'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Лацио
87'
ГОЛ! 0:3!
Педро
Желтая карточка
М. Рыбус
86'
82'
Замена
М. Лаццари
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
Г. Борисенко
️️️️
Ф. Камано
77'
Замена
К. Зинович
️️️️
К. Марадишвили
77'
76'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
66'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
63'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Д. Баринов
62'
59'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Д. Рыбчинский
59'
59'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Л. Альберто
57'
Желтая карточка
Л. Лейва
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
А. Сильянов
55'
46'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
35'
Желтая карточка
Л. Альберто
Замена
А. Сильянов
️️️️
М. Ненахов
28'
21'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Желтая карточка
М. Ненахов
13'
Желтая карточка
Ф. Камано
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
40
Франсуа Камано
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
19
Тома Башич
ЦП
18
Луис Альберто
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Фелипе Андерсон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
4-1-2-1-2
53
Худяков
31
Рыбус
26
Серкейра
4
Едвай
24
Ненахов
6
Баринов
22
Марадишвили
6
Бека-Бека
20
Рыбчинский
40
Камано
99
Лисакович
4-1-2-1-2
1
Стракоша
4
Патрик
15
Ачерби
5
Фелипе
4
Хюсай
6
Лейва
19
Башич
18
Альберто
10
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Иммобиле
24
Ненахов
45
Сильянов
45
Сильянов
24
Ненахов
22
Марадишвили
19
Зинович
19
Зинович
22
Марадишвили
40
Камано
90
Борисенко
90
Борисенко
40
Камано
20
Рыбчинский
90
Смолов
90
Смолов
20
Рыбчинский
10
Дзакканьи
29
Лаццари
29
Лаццари
10
Дзакканьи
18
Альберто
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
Остались в запасе
Локомотив
Лацио
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
23
Пабло
ЦЗ
73
Максим Петров
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
25
Пепе Рейна
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
23
Пабло
ЦЗ
73
Максим Петров
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
10
Никита Хлынов
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Локомотив - Лацио
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Локомотив
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