«Локомотив» сыграет с «Лацио» с 17-летним вратарем Худяковым и Лисаковичем в атаке

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Лацио» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано.
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Фелипе, Патрик, Хюсай, Башич, Альберто, Лейва, Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена».
- Начало – в 20:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Лацио».
Источник: Официальный сайт УЕФА