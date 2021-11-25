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  • «Локомотив» сыграет с «Лацио» с 17-летним вратарем Худяковым и Лисаковичем в атаке

«Локомотив» сыграет с «Лацио» с 17-летним вратарем Худяковым и Лисаковичем в атаке

25 ноября 2021, 19:41
19

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Лацио» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано.

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Фелипе, Патрик, Хюсай, Башич, Альберто, Лейва, Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле.

  • Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена».
  • Начало – в 20:45 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Лацио».

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Локомотив Лацио
Комментарии (19)
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Kollljan
1637858649
Худяков? А где же бразильский бананоед?
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Форвард 79
1637858913
Без Гильерми тревожно будет, хотя как знать, когда то и за Сафонова боялись. Худякову успешного дебюта! Локо вперед!
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Красногорск_Фан
1637858925
Мури ло в старте жди беды. Разве что морозы за нас и выбоины . если камано или лмсккович забьют зачет. Но с такой погодой ждите много удалений пенальти и уникальных эпизодов. Вперед наш пионеротряд
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zra78
1637858930
Удачи, но...
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Блямба
1637859109
Полковник забьёт ,а там как кривая вывезет...
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Skull_Boy
1637859889
Ну и 3,14здец л0х0м0там
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Enter2006
1637860534
Локо, удачи! Покажите на что способны изо всех сил!
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R_a_i_n
1637861124
Вперед лохомоты!! Сегодня хороший день, что у макаронников снова пердак болел. Два дня боли так сказать. Паравозики, не подкачайте!!!
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SpartakMoskwa
1637861493
Удачи Локо верим в вас!!!!
Ответить
Серёга Краснодарский
1637862915
Не скажу что я поклонник Спартака но вчера молодцы от души болел за вас и особенно за тренера. Локо! Москвичи! Поддержите вчерашний почин.
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