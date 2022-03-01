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  • Гендиректор «Локо»: «Уход Гисдоля – прямое нарушение контрактных обязательств. Это показывает уровень его профессионализма»

Гендиректор «Локо»: «Уход Гисдоля – прямое нарушение контрактных обязательств. Это показывает уровень его профессионализма»

1 марта 2022, 20:52
8

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал уход Маркуса Гисдоля с поста главного тренера московского клуба.

– Мы правильно понимаем, что Гисдоль и Лутц не предупредили заранее и не попрощались с командой?

– Решение Маркуса Гисдоля и Зильбрехта Лутца – это, конечно, прямое нарушение их контрактных обязательств. Я исхожу из того, что профессия тренера, особенно в топ-клубе, – это всегда стресс и колоссальное давление, и тренер должен выполнять контракт и уметь под этим давлением работать, каким бы ни был его источник.

Поэтому решение покинуть «Локомотив» в определенном смысле показывает уровень их профессионализма. Тем не менее, мы понимаем, что в сложившейся ситуации это их личный выбор.

– Как вы относитесь к заявлению FIFPro о предложении аннулирования контрактов легионеров без выплаты неустойки?

– Я не один год работал в этой ассоциации и хорошо знаю этих людей. К сожалению, подобные заявления не имеют ничего общего с реальной защитой прав игроков.

  • Гисдоль уже покинул Россию и не планирует возвращаться.
  • Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Марвин Комппер.
  • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Гисдоль Маркус
Комментарии (8)
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Мортус
1646160046
Это показывает ВАШ уровень профессионализма, дорогой гендиректор. Развели немецкие профи на бабки, как последнего лоха.
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Форвард 79
1646160688
Неустойку!!!
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Taps
1646161133
Очередного иностранного трениришку пригласили. Сколько откатов на нём срубили ?
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вальтер79
1646161837
побежала немчура из москвы ))))
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ySS
1646161856
Черевченко свободен, Палыч, кстати, тоже
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Валерий2705
1646166965
Особенно в топ клубе? Локомотив от слова топ очень далёк, как в частности и его менеджмент.
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Vitaga
1646170949
– Я не один год работал в этой ассоциации и хорошо знаю этих людей. херово ты знаешь оказывается.. иначе не брал бы на работу . они приехали срубить по быстрому бабла за счет перепродажи игроков. как возможность пропала-сразу без разговоров свалили. = это показывает что ты сам никакой не профессионал а просто придурок сидящий на чужом месте. и в принципе тебе просто свалить некуда а то бы убежал вслед за гисдоболом
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