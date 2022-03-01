Гендиректор «Локо»: «Уход Гисдоля – прямое нарушение контрактных обязательств. Это показывает уровень его профессионализма»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал уход Маркуса Гисдоля с поста главного тренера московского клуба.

– Мы правильно понимаем, что Гисдоль и Лутц не предупредили заранее и не попрощались с командой?

– Решение Маркуса Гисдоля и Зильбрехта Лутца – это, конечно, прямое нарушение их контрактных обязательств. Я исхожу из того, что профессия тренера, особенно в топ-клубе, – это всегда стресс и колоссальное давление, и тренер должен выполнять контракт и уметь под этим давлением работать, каким бы ни был его источник.

Поэтому решение покинуть «Локомотив» в определенном смысле показывает уровень их профессионализма. Тем не менее, мы понимаем, что в сложившейся ситуации это их личный выбор.

– Как вы относитесь к заявлению FIFPro о предложении аннулирования контрактов легионеров без выплаты неустойки?

– Я не один год работал в этой ассоциации и хорошо знаю этих людей. К сожалению, подобные заявления не имеют ничего общего с реальной защитой прав игроков.