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    Гендиректор «Локо»: «Уход Гисдоля – прямое нарушение контрактных обязательств. Это показывает уровень его профессионализма»

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал уход Маркуса Гисдоля с поста главного тренера московского клуба.

    – Мы правильно понимаем, что Гисдоль и Лутц не предупредили заранее и не попрощались с командой?

    – Решение Маркуса Гисдоля и Зильбрехта Лутца – это, конечно, прямое нарушение их контрактных обязательств. Я исхожу из того, что профессия тренера, особенно в топ-клубе, – это всегда стресс и колоссальное давление, и тренер должен выполнять контракт и уметь под этим давлением работать, каким бы ни был его источник.

    Поэтому решение покинуть «Локомотив» в определенном смысле показывает уровень их профессионализма. Тем не менее, мы понимаем, что в сложившейся ситуации это их личный выбор.

    – Как вы относитесь к заявлению FIFPro о предложении аннулирования контрактов легионеров без выплаты неустойки?

    – Я не один год работал в этой ассоциации и хорошо знаю этих людей. К сожалению, подобные заявления не имеют ничего общего с реальной защитой прав игроков.

    • Гисдоль уже покинул Россию и не планирует возвращаться.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Марвин Комппер.
    • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

    Гисдоль выиграл в «Локомотиве» 37% матчей РПЛ. Это худший показатель в истории клуба

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4254

      ySS 1 час назад

      Черевченко свободен, Палыч, кстати, тоже

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      Рейтинг: +21345

      JTherry > ySS 51 минуту назад

      Палыч в это "депо" с Цорном во главе не пойдет, здоровье дороже... с немчурой надо рвать контракт, как в Германии выгоняют наших артистов (Гергиева и Нетребко)...

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      Рейтинг: +932

      вальтер79 1 час назад

      побежала немчура из москвы ))))

      0
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      Рейтинг: +1042

      Taps 1 час назад

      Очередного иностранного трениришку пригласили.
      Сколько откатов на нём срубили ?

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      Рейтинг: +1368

      Форвард 79 1 час назад

      Неустойку!!!

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      Рейтинг: +217

      Мортус 1 час назад

      Это показывает ВАШ уровень профессионализма, дорогой гендиректор. Развели немецкие профи на бабки, как последнего лоха.

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