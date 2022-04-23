Куликов: «От побега Гисдоля было негодование. Просто взял и кинул «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал о своем отношении к уходу Маркуса Гисдоля с поста главного тренера.

– Дима Баринов сказал, что узнал о побеге Гисдоля, только когда приехал на тренировку. Как ты об этом узнал? Какие были первые мысли?

– Точно так же узнал. Было какое-то негодование: как тренер может не приехать, не сообщить ничего? Это не по-человечески. Просто взял и кинул команду.

– Журналистам он запомнился как тренер, который провел слабые зимние сборы. Каким он запомнился в «Локомотиве» тебе?

– Я с ним тренировался по сути неделю. Приехал на сбор, но там занимался в основном индивидуально. Так что ничего не могу про него сказать.

«Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.

Гисдоль покинул клуб 1 марта.

Немец выиграл с командой 37% матчей в чемпионате. Это худший показатель в истории.

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