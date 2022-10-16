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    «Локомотив» вернул Пашинина и Лоськова в тренерский штаб

    Как и ожидалось, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локомотива».

    «Они присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Фeдорова», – написал клуб.

    • Дмитрий Вячеславович провeл за «Локо» рекордный 421 матч, забил 128 мячей и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
    • Олег Алексеевич сыграл за «Локомотив» в 273 матчах.
    • В составе «Локо» Лоськов и Пашинин дважды выигрывали чемпионство, три раза становились обладателями Кубка России и два раза – Суперкубка страны.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 13:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69399

      insider_retro 1 час назад

      А как же немчура и вся та херня про векторы развития, которую впаривали болелам и специалистам...

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