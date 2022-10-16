«Локомотив» вернул Пашинина и Лоськова в тренерский штаб

Как и ожидалось, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локомотива».

«Они присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Фeдорова», – написал клуб.