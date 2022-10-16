«Локомотив» вернул Пашинина и Лоськова в тренерский штаб

Как и ожидалось, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локомотива».
«Они присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Фeдорова», – написал клуб.
- Дмитрий Вячеславович провeл за «Локо» рекордный 421 матч, забил 128 мячей и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.
- Олег Алексеевич сыграл за «Локомотив» в 273 матчах.
- В составе «Локо» Лоськов и Пашинин дважды выигрывали чемпионство, три раза становились обладателями Кубка России и два раза – Суперкубка страны.
Источник: официальный сайт «Локомотива»