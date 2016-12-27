Пашинин и Лоськов прошли стажировку в «Атлетико»

Тренеры «Локомотива» Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов и Сергей Алексеев прошли стажировку в «Атлетико». По словам последнего, в Испании их поразили интенсивность тренировок и организация рабочего процесса.

– Что поразило больше всего?

– Во-первых, конечно, интенсивность. Интенсивность и самоотдача с которой выполняются упражнения. Во-вторых, это организация тренировочного процесса. Все работает как хорошо отлаженный механизм. Каждый точно знает свое дело. Например, есть отдел, который занимается методологией и анализом тренировочного процесса. Специалисты собирают всю информацию по тренировкам и по проведенным матчам в зависимости от требований главного тренера. Это не только показатели физической активности, но и технико-тактические данные. Опять же эта практика распространена для всех команд: десять человек работают над анализом юных игроков академии, еще трое сосредоточены на «основе», – сказал Алексеев.