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«Локо» объявил об отставке Лоськова и Пашинина. Они продолжат работу в структуре клуба

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин покинули тренерский штаб «Локомотива». Они продолжат работу в структуре клуба.

«Мы долго общались с Дмитрием и Олегом в связи с происходящими в клубе изменениями, и пришли к решению, что оба они остаются в «Локомотиве». Они играют важную роль в сохранении традиций клуба, передаче их новому поколению игроков, являются звеном, связывающим прошлое, настоящее и будущее «Локомотива».

Уверен, что Дмитрий и Олег продолжат приносить пользу своему родному клубу, развивать нашу молодежь, быть примером для всех «железнодорожников», – заявил гендиректор клуба Владимир Леонченко.

  • Вчера «Локомотив» объявил о назначении Заура Хапова на пост главного тренера клуба.
  • Он сменил Маркуса Гисдоля.
  • Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер, у которого нет нужной лицензии.

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Источник: сайт «Локомотива»

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Сегодня, 12:44
Комментарии3
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    Рейтинг: +1238

    balam 16 минут назад

    ребята за идею.им левые деньги не нужны.даешь журнализдское расследование!

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    Рейтинг: +1028

    Artemka444 2 часа назад

    Муть какую то завели!!!
    Надо было оставлять их тренерами!!!!

    А так ничего путного не выйдет!!!

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    Рейтинг: +6950

    vladik12 > Artemka444 1 час назад

    Комппер и Хапов справятся.

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