«Локо» объявил об отставке Лоськова и Пашинина. Они продолжат работу в структуре клуба

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин покинули тренерский штаб «Локомотива». Они продолжат работу в структуре клуба.

«Мы долго общались с Дмитрием и Олегом в связи с происходящими в клубе изменениями, и пришли к решению, что оба они остаются в «Локомотиве». Они играют важную роль в сохранении традиций клуба, передаче их новому поколению игроков, являются звеном, связывающим прошлое, настоящее и будущее «Локомотива».

Уверен, что Дмитрий и Олег продолжат приносить пользу своему родному клубу, развивать нашу молодежь, быть примером для всех «железнодорожников», – заявил гендиректор клуба Владимир Леонченко.

Вчера «Локомотив» объявил о назначении Заура Хапова на пост главного тренера клуба.

Он сменил Маркуса Гисдоля.

Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер, у которого нет нужной лицензии.

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