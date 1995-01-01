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    Семин: «В интересах футбола, чтобы после меня «Локомотив» возглавил Пашинин или Евсеев»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, в ком видел своего преемника в московской команде.

    – Согласны ли с утверждением, что с учетом ваших заслуг перед «Локо» клуб должен был позволить вам самому решать, когда уходить?

    – Сейчас это не играет никакой роли. Ведь люди, которые приняли решение, посчитали по-другому.

    – Руководители «Локо» пытаются сделать вид, что заботятся о будущем. Мол, не может же Семин работать вечно.

    – Семин, конечно, когда-то должен уйти. Это однозначно. Не сегодня, так завтра. И он бы ушел по-любому. Но ведь это можно было бы сделать совершенно по-другому и очень правильно!

    – Что значит – очень правильно?

    – С моей точки зрения, это выглядело бы так. Я заранее об этом предупрежден, и мы идем к такому моменту вместе и в интересах футбола. А в интересах футбола – чтобы после Семина «Локомотив» возглавил бы или Олег Пашинин, или Вадим Евсеев.

    Пашинин уже здесь работает, его прекрасно примут болельщики. Как и Евсеева, парня в самом расцвете сил и с мощной энергетикой. Он боевитый человек, а это то, что всегда было свойственно «Локомотиву» наших времен. И было бы верно, если бы клуб тренировал бывший игрок нашей национальной сборной. В этом присутствовала бы преемственность.

    Может, когда-нибудь Евсеев придет на место Черчесова. Почему мы об этом не думаем? С одной стороны, говорим, что должны привлекать в стартовый состав больше своих футболистов из школы, а с другой, сами же нарушаем эти принципы.

    – Правда ли, что зимой Пашинину предлагали заменить вас после окончания контракта, но он отказался?

    – Не знаю. Слова Кикнадзе в интервью о 18 кандидатах на должность главного тренера говорят, что за моей спиной ситуация развивалась достаточно бурно, что этих руководителей не красит. Над этими цифрами смеется весь интернет.

    – Как относитесь к тому, что и Пашинин, и Дмитрий Лоськов, и Заур Хапов, и тренер по физподготовке Сергей Алексеев остались в штабе? Не стоило ли им уйти вместе с вами?

    – Правильно они сделали! Руководители сегодня есть, а завтра их нет. Они – люди, чуждые клубу. А «Локомотив» должен жить. И хорошим тренерам надо продолжать работать.

    Семин – об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»

    Семин: «За все время ни один футболист, кого я включал в списки для трансферного комитета, «Локомотив» не пополнил»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1533

      Ганнибал Лектор 22 минуты назад

      Думаю, что заменить Семина - задача из разряда высших математических. Это чуть больше, чем просто тренер.

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      Рейтинг: +5792

      Антибиотик 1 час назад

      Семин- мужик! Обидно, когда шайка предателей перечеркивает всю работу тренерского штаба и команды.

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      Рейтинг: +2223

      nemolod > Антибиотик 46 минут назад

      Просто их (эту шайку) для того и поставили,чтобы заниматься своим бизнесом - а Палыч - ну мешал он им сильно!

      0
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      Рейтинг: +6839

      ilichkadr 2 часа назад

      Молодец Палыч! Всё правильно сказал. Руководители сегодня есть, а завтра их нет. Они – люди, чуждые клубу. А «Локомотив» должен жить.

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