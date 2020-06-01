Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин: «В интересах футбола, чтобы после меня «Локомотив» возглавил Пашинин или Евсеев»

Семин: «В интересах футбола, чтобы после меня «Локомотив» возглавил Пашинин или Евсеев»

1 июня 2020, 08:51
7

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, в ком видел своего преемника в московской команде.

– Согласны ли с утверждением, что с учетом ваших заслуг перед «Локо» клуб должен был позволить вам самому решать, когда уходить?

– Сейчас это не играет никакой роли. Ведь люди, которые приняли решение, посчитали по-другому.

– Руководители «Локо» пытаются сделать вид, что заботятся о будущем. Мол, не может же Семин работать вечно.

– Семин, конечно, когда-то должен уйти. Это однозначно. Не сегодня, так завтра. И он бы ушел по-любому. Но ведь это можно было бы сделать совершенно по-другому и очень правильно!

– Что значит – очень правильно?

– С моей точки зрения, это выглядело бы так. Я заранее об этом предупрежден, и мы идем к такому моменту вместе и в интересах футбола. А в интересах футбола – чтобы после Семина «Локомотив» возглавил бы или Олег Пашинин, или Вадим Евсеев.

Пашинин уже здесь работает, его прекрасно примут болельщики. Как и Евсеева, парня в самом расцвете сил и с мощной энергетикой. Он боевитый человек, а это то, что всегда было свойственно «Локомотиву» наших времен. И было бы верно, если бы клуб тренировал бывший игрок нашей национальной сборной. В этом присутствовала бы преемственность.

Может, когда-нибудь Евсеев придет на место Черчесова. Почему мы об этом не думаем? С одной стороны, говорим, что должны привлекать в стартовый состав больше своих футболистов из школы, а с другой, сами же нарушаем эти принципы.

– Правда ли, что зимой Пашинину предлагали заменить вас после окончания контракта, но он отказался?

– Не знаю. Слова Кикнадзе в интервью о 18 кандидатах на должность главного тренера говорят, что за моей спиной ситуация развивалась достаточно бурно, что этих руководителей не красит. Над этими цифрами смеется весь интернет.

– Как относитесь к тому, что и Пашинин, и Дмитрий Лоськов, и Заур Хапов, и тренер по физподготовке Сергей Алексеев остались в штабе? Не стоило ли им уйти вместе с вами?

– Правильно они сделали! Руководители сегодня есть, а завтра их нет. Они – люди, чуждые клубу. А «Локомотив» должен жить. И хорошим тренерам надо продолжать работать.

Семин – об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»

Семин: «За все время ни один футболист, кого я включал в списки для трансферного комитета, «Локомотив» не пополнил»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Пашинин Олег Евсеев Вадим
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1590991609
Молодец Палыч! Всё правильно сказал. Руководители сегодня есть, а завтра их нет. Они – люди, чуждые клубу. А «Локомотив» должен жить.
Ответить
Антибиотик
1590993916
Семин- мужик! Обидно, когда шайка предателей перечеркивает всю работу тренерского штаба и команды.
Ответить
Ганнибал Лектор
1590998211
Думаю, что заменить Семина - задача из разряда высших математических. Это чуть больше, чем просто тренер.
Ответить
bazhina.valyav
1591001350
Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и cосeдку нашёл там) Вот сайт ---- http://wq.lt/Q3n3
Ответить
gor77
1591002739
Ю. П. Сёмин - настоящий пример спортсмена, тренера, учителя, человека!!! Могу только повторить - Юрий Палыч один из немногих, которого уважают все!!!
Ответить
Nesterenko
1591002904
"В России государственно-криминальный футбол" (А.В. Бубнов)
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
8
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
19
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
1
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
19
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+