Семин: «За все время ни один футболист, кого я включал в списки для трансферного комитета, «Локомотив» не пополнил»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о селекционных проблемах, с которыми он сталкивался в московской команде.

– А что касается Лиги чемпионов – господа Мещеряков и Кикнадзе, скажите, что вы сделали, чтобы потом с Семина спросить? Назовите хотя бы одно мое пожелание по футболистам, которое было выполнено! Это не компьютерные игры, когда покупаешь кого-то по заданным характеристикам, ставишь – и он выдает тебе результат. За все время ни один человек из тех, кого я включал в списки для трансферного комитета, команду не пополнил.

– А кого вы просили?

– Нам нужен был игрок в атаку, и под номером один шел Николай Комличенко. Также в нападение уже давно хотели Кристиана Бассогога, на котором настаивали и зимой. Первым номером в полузащиту шел Роман Еременко. Никого из них руководители не взяли.

И уж абсолютно возмутительный случай произошел с Хвичей Кварацхелия. Это было будущее «Локомотива»! Я видел так, что уедет Алексей Миранчук, – и на его месте тут же заиграет Хвича. Он долгое время находился у нас в аренде, и мы были уверены в нем на сто процентов.

Думаю, что люди, которые принимали по нему решение, нанесли большой ущерб «Локомотиву», – и спортивный, и финансовый. Мы потеряли недорогого футболиста, который в случае ухода Алексея тут же безболезненно встроился бы в нашу игру. А потом уже он значительно повысил бы свою стоимость.

Семин – об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»