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  • Семин: «За все время ни один футболист, кого я включал в списки для трансферного комитета, «Локомотив» не пополнил»

Семин: «За все время ни один футболист, кого я включал в списки для трансферного комитета, «Локомотив» не пополнил»

1 июня 2020, 07:53
9

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о селекционных проблемах, с которыми он сталкивался в московской команде.

– А что касается Лиги чемпионов – господа Мещеряков и Кикнадзе, скажите, что вы сделали, чтобы потом с Семина спросить? Назовите хотя бы одно мое пожелание по футболистам, которое было выполнено! Это не компьютерные игры, когда покупаешь кого-то по заданным характеристикам, ставишь – и он выдает тебе результат. За все время ни один человек из тех, кого я включал в списки для трансферного комитета, команду не пополнил.

– А кого вы просили?

– Нам нужен был игрок в атаку, и под номером один шел Николай Комличенко. Также в нападение уже давно хотели Кристиана Бассогога, на котором настаивали и зимой. Первым номером в полузащиту шел Роман Еременко. Никого из них руководители не взяли.

И уж абсолютно возмутительный случай произошел с Хвичей Кварацхелия. Это было будущее «Локомотива»! Я видел так, что уедет Алексей Миранчук, – и на его месте тут же заиграет Хвича. Он долгое время находился у нас в аренде, и мы были уверены в нем на сто процентов.

Думаю, что люди, которые принимали по нему решение, нанесли большой ущерб «Локомотиву», – и спортивный, и финансовый. Мы потеряли недорогого футболиста, который в случае ухода Алексея тут же безболезненно встроился бы в нашу игру. А потом уже он значительно повысил бы свою стоимость.

Семин – об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (9)
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Viper for CSKA
1590989144
Видимо, на этих сделках не представлялось возможным получить откаты. Как будто этих барыг "будущее Локомотива" интересует.
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Rabinovi_ch
1590991965
Комличенко в Динамо за 3,5 ляма. Еременко в Ростов за бесплатно. Кварацхелия грубо говоря 1 лям. За утрированные 5 лямов, не взять трех игроков, два из которых на уровне!
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paracetamol
1590994318
Непилимые они были, наверно. Да и Шпалыча снять очень хотелось, а то вдруг бы заиграли!
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vladik12
1590995069
Так а кому твой Бассогог нужен, Юра?..
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Ганнибал Лектор
1590997908
Наконец-то правда о том, почему паровоз поехал в тупик
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bazhina.valyav
1591001354
Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и cосeдку нашёл там) Вот сайт ------ http://wq.lt/Q3n3
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алдан2014
1591019565
Получается руководство саботировало требования тренера-чемпиона?
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zigbert
1591026361
Налицо полное непонимание к запросам тренера.
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