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    Семин: «За все время ни один футболист, кого я включал в списки для трансферного комитета, «Локомотив» не пополнил»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о селекционных проблемах, с которыми он сталкивался в московской команде.

    – А что касается Лиги чемпионов – господа Мещеряков и Кикнадзе, скажите, что вы сделали, чтобы потом с Семина спросить? Назовите хотя бы одно мое пожелание по футболистам, которое было выполнено! Это не компьютерные игры, когда покупаешь кого-то по заданным характеристикам, ставишь – и он выдает тебе результат. За все время ни один человек из тех, кого я включал в списки для трансферного комитета, команду не пополнил.

    – А кого вы просили?

    – Нам нужен был игрок в атаку, и под номером один шел Николай Комличенко. Также в нападение уже давно хотели Кристиана Бассогога, на котором настаивали и зимой. Первым номером в полузащиту шел Роман Еременко. Никого из них руководители не взяли.

    И уж абсолютно возмутительный случай произошел с Хвичей Кварацхелия. Это было будущее «Локомотива»! Я видел так, что уедет Алексей Миранчук, – и на его месте тут же заиграет Хвича. Он долгое время находился у нас в аренде, и мы были уверены в нем на сто процентов.

    Думаю, что люди, которые принимали по нему решение, нанесли большой ущерб «Локомотиву», – и спортивный, и финансовый. Мы потеряли недорогого футболиста, который в случае ухода Алексея тут же безболезненно встроился бы в нашу игру. А потом уже он значительно повысил бы свою стоимость.

    Семин – об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1532

      Ганнибал Лектор 26 минут назад

      Наконец-то правда о том, почему паровоз поехал в тупик

      0
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      Рейтинг: +3971

      vladik12 1 час назад

      Так а кому твой Бассогог нужен, Юра?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5755

      paracetamol 1 час назад

      Непилимые они были, наверно. Да и Шпалыча снять очень хотелось, а то вдруг бы заиграли!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +378

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      Комличенко в Динамо за 3,5 ляма.
      Еременко в Ростов за бесплатно.
      Кварацхелия грубо говоря 1 лям.

      За утрированные 5 лямов, не взять трех игроков, два из которых на уровне!

      2
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      Рейтинг: +4840

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Видимо, на этих сделках не представлялось возможным получить откаты. Как будто этих барыг "будущее Локомотива" интересует.

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