Семин об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свой уход из клуба.

Руководство «Локо» не стало продлевать контракт с Семиным. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

– У вас есть ответ на вопрос, из-за чего руководство «Локомотива» не продлило с вами контракт? И почему это произошло именно сейчас, до фактического окончания сезона?

– Ответ есть. Но для начала приведу цитату о «Локомотиве» хорошего тренера Славена Билича, который сейчас работает в английской Премьер-лиге: «У меня были разногласия в клубе. Поэтому я не смог добиться результата».

А я результата добился, несмотря на еще большие разногласия. Причина же расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них – не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им.

Что касается сроков – ясно, что с Николичем договорились раньше, чем об этом было объявлено. Но в тот момент не предполагали, что чемпионат России продолжится, поэтому контракт с ним и заключили с 1 июня.

Все внутри клуба об этом прекрасно знали. Менять эту ситуацию руководство «Локомотива» не стало. Почему – спрашивайте у Анатолия Мещерякова.

Если руководители клуба считают, что я какие-то задачи не выполнил, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти всем вместе. И генеральному директору, и совету директоров в полном составе, и тренеру. Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность.

То же касается и трансферного комитета – еще одной новаторской структуры, полагаю, очень спорной. Потому что люди, которые туда входят и в какой-то мере принимают решения, – очень занятые по своим серьезным, большим профессиям. Им не до футбола, и потенциальных новичков они не видят.

Руководство клуба дает им список. А дальше получается, как у наперсточников. Первого-второго номеров из него взять нельзя? Тогда возьмем третьего-четвертого, а то и пятого. При том, что добро ни на кого, кроме первых-вторых, я никогда не давал. Вот так и формируется состав.