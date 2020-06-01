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  • Семин – об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»

Семин – об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»

1 июня 2020, 00:36
25

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свой уход из клуба.

Руководство «Локо» не стало продлевать контракт с Семиным. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

– У вас есть ответ на вопрос, из-за чего руководство «Локомотива» не продлило с вами контракт? И почему это произошло именно сейчас, до фактического окончания сезона?

– Ответ есть. Но для начала приведу цитату о «Локомотиве» хорошего тренера Славена Билича, который сейчас работает в английской Премьер-лиге: «У меня были разногласия в клубе. Поэтому я не смог добиться результата».

А я результата добился, несмотря на еще большие разногласия. Причина же расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них – не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им.

Что касается сроков – ясно, что с Николичем договорились раньше, чем об этом было объявлено. Но в тот момент не предполагали, что чемпионат России продолжится, поэтому контракт с ним и заключили с 1 июня.

Все внутри клуба об этом прекрасно знали. Менять эту ситуацию руководство «Локомотива» не стало. Почему – спрашивайте у Анатолия Мещерякова.

Если руководители клуба считают, что я какие-то задачи не выполнил, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти всем вместе. И генеральному директору, и совету директоров в полном составе, и тренеру. Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность.

То же касается и трансферного комитета – еще одной новаторской структуры, полагаю, очень спорной. Потому что люди, которые туда входят и в какой-то мере принимают решения, – очень занятые по своим серьезным, большим профессиям. Им не до футбола, и потенциальных новичков они не видят.

Руководство клуба дает им список. А дальше получается, как у наперсточников. Первого-второго номеров из него взять нельзя? Тогда возьмем третьего-четвертого, а то и пятого. При том, что добро ни на кого, кроме первых-вторых, я никогда не давал. Вот так и формируется состав.

  • Семин – самый успешный тренер в истории «Локо» (13 трофеев).
  • На данный момент команда занимает второе место в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (25)
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PAREVG.
1590964175
Вот это похоже правду. Я уверен, что эта версия правды, наиболее близка к истине, чем та которую озвучивает кто либо ещё, но и она не полная. Всей правды, к сожалению, мы никогда не узнаем.
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DOCTOR PENALTY
1590968410
Такое же б.л.я.д.с.т.в.о., как у нас в Спартаке.****
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filosof sparty
1590970242
Остаётся только пособолезновать Железнодорожникам
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Romio-xxx
1590971623
Пиарщик.Уже ежу понятно,что много стал на себя брать и зарываться глубже,а таких не особо любят...Разве что в МЮ когда-то..
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Retiremen_VMF
1590988699
Послушайте и это творится в ведущем клубе с топтренером. А что же там в низу происходит, тренер только номинальная должность несущая ответственность за поражения ибо за победы то отвечают руководители? Нет, футбол должен быть в частных руках. Представить такую ситуацию в ЦСКА или в Краснодаре сложно.
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Sviro
1590988856
Неплохо бы Палыча в Крылья, но **** у руля будет против. **** - каждый сам употребит нужное слово Их много.
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vladimir-7
1590990619
Посмотрим, где окажется Локо без Семина в конце чемпионата, хорошо бы в пятерке остались.
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alex1951
1590990832
Высказался предельно точно и ясно......даже вопросов не возникает.....в ,,десяточку,, А еще говорят, что от добра добра не ищут...Щёрт побьери!
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paracetamol
1591001165
Какие они нахр руководители? Обычные рабочие пилорамы!
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bazhina.valyav
1591001365
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