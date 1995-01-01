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    Семин об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свой уход из клуба.

    Руководство «Локо» не стало продлевать контракт с Семиным. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

    – У вас есть ответ на вопрос, из-за чего руководство «Локомотива» не продлило с вами контракт? И почему это произошло именно сейчас, до фактического окончания сезона?

    – Ответ есть. Но для начала приведу цитату о «Локомотиве» хорошего тренера Славена Билича, который сейчас работает в английской Премьер-лиге: «У меня были разногласия в клубе. Поэтому я не смог добиться результата».

    А я результата добился, несмотря на еще большие разногласия. Причина же расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них – не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им.

    Что касается сроков – ясно, что с Николичем договорились раньше, чем об этом было объявлено. Но в тот момент не предполагали, что чемпионат России продолжится, поэтому контракт с ним и заключили с 1 июня.

    Все внутри клуба об этом прекрасно знали. Менять эту ситуацию руководство «Локомотива» не стало. Почему – спрашивайте у Анатолия Мещерякова.

    Если руководители клуба считают, что я какие-то задачи не выполнил, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти всем вместе. И генеральному директору, и совету директоров в полном составе, и тренеру. Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность.

    То же касается и трансферного комитета – еще одной новаторской структуры, полагаю, очень спорной. Потому что люди, которые туда входят и в какой-то мере принимают решения, – очень занятые по своим серьезным, большим профессиям. Им не до футбола, и потенциальных новичков они не видят.

    Руководство клуба дает им список. А дальше получается, как у наперсточников. Первого-второго номеров из него взять нельзя? Тогда возьмем третьего-четвертого, а то и пятого. При том, что добро ни на кого, кроме первых-вторых, я никогда не давал. Вот так и формируется состав.

    • Семин – самый успешный тренер в истории «Локо» (13 трофеев).
    • На данный момент команда занимает второе место в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      PAREVG. 56 минут назад

      Вот это похоже правду. Я уверен, что эта версия правды, наиболее близка к истине, чем та которую озвучивает кто либо ещё, но и она не полная.
      Всей правды, к сожалению, мы никогда не узнаем.

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